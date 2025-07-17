Новости WTF 17.07.2025 comment views icon

Жизнь во времена ИИ: пожилая пара проехала 300 км по Малайзии, чтобы увидеть несуществующее сооружение

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Андрій Русанов

Автор сайта

Жизнь во времена ИИ: пожилая пара проехала 300 км по Малайзии, чтобы увидеть несуществующее сооружение

Люди не относятся критически к советам и произведениям ИИ, несмотря на большую вероятность «галлюцинаций», а также сознательных мистификаций. Эти двое посмотрели обманчивое видео и отправились в путешествие.

Неприятность произошла с пожилой парой, которая путешествовала по Малайзии, чтобы посетить туристическую достопримечательность, полностью созданную с помощью искусственного интеллекта. Как сообщает The Straits Times, пара преодолела 300 км из Куала-Лумпура в Перак, чтобы посетить канатную дорогу, которую они видели на видео.

По прибытии путешественники спросили работницу отеля, каталась ли она на канатной дороге. Та переспросила, не шутка ли это. Туристы рассказали, что преодолели сотни километров, чтобы посетить достопримечательность, которую увидели в интернете.

«Пара пришла заселиться в отель и спросила, катался ли я на канатной дороге в Куак Хулу. Я думала, что они просто шутят»

Они показали видео и работница тоже очень удивилась, когда узнала, что оно было сделано с помощью ИИ. На видео репортер популярного малайзийского телеканала TV Rakyat берет интервью у посетителей туристической достопримечательности.

Пожилая женщина разозлилась и заявила, что планирует подать в суд на репортершу с видео. «Зачем кому-то врать? На видео даже был репортер»,— сказала она. Но собеседница обратила ее внимание на то, что видео ненастоящее, и, соответственно, журналистка может вообще не существовать. В дальнейшем видео привлекло столько внимания в социальных сетях, что местная полиция призвала общественность быть осторожными с контентом, созданным искусственным интеллектом, и проверять его правдивость.

Любое произведение ИИ — видео, изображение, ответ чатбота, подсказка в поиске, сводка новостей и т.д требует критического отношения из-за склонности этих инструментов к «галлюцинациям». Также надо осознавать, что люди с помощью ИИ легко могут создать видео и изображения вещей, которые не существуют, или исказить имеющиеся. Не стоит и злоупотреблять общением с ИИ — это может привести к тяжелых психических последствий. В конце концов, это не человек, а лишь комбинация букв, слов и образов, не всегда правдивая или полезная.

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