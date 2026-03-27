Новости Софт 27.03.2026 comment views icon

Google Поиск запустил в Украине функцию "живых разговоров" с ИИ

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Google Пошук запустив в Україні функцію "живих розмов" із ШІ: з камерою та аудіо

Google запустил функцию Search Live в 200 странах, включая Украину: она позволяет вести интерактивные диалоги с Поиском в режиме ИИ, с использованием камеры и голоса.


Google Search Live работает на основе новой аудиомодели Gemini 3.1 Flash Live с поддержкой 90 языков, которая якобы обеспечивает более естественное и интуитивное взаимодействие.

Функция будет полезной в моменты, когда вам понадобится быстрая помощь в режиме реального времени, а обычного текстового запроса будет недостаточно.

Как воспользоваться?

  • Откройте приложение Google на Android или iOS;
  • Убедитесь, что в приложении включен доступ к микрофону;
  • Нажмите на значок Live под строкой поиска;
  • Озвучьте вопрос и получите аудиоответ;
  • При необходимости задайте уточняющие вопросы.

Если нужно задать вопрос о конкретном действии, которое можно отобразить визуально (например, как повесить полку или что-то подобное) — включите камеру и добавьте визуальный контекст. Таким образом Поиск «увидит» то же, что и камера, и сможет предоставить более точные советы и ссылки на дополнительную информацию в сети.


Live в Поиске также активируется при использовании Google Объектива (Google Lens): достаточно нажать опцию Live в нижней части экрана, чтобы начать живой диалог об объектах.

Ранее ITC писал, что Google расширила функцию персонализации для Gemini, а также добавила чат-бот в Google Maps наряду с обновлением 3D-навигацией.

В безплатну версію Gemini додали преміум-функцію з «Минулими чатами»

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить