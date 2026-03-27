Google Поиск запустил в Украине функцию "живых разговоров" с ИИ

Google запустил функцию Search Live в 200 странах, включая Украину: она позволяет вести интерактивные диалоги с Поиском в режиме ИИ, с использованием камеры и голоса.





Google Search Live работает на основе новой аудиомодели Gemini 3.1 Flash Live с поддержкой 90 языков, которая якобы обеспечивает более естественное и интуитивное взаимодействие.

Функция будет полезной в моменты, когда вам понадобится быстрая помощь в режиме реального времени, а обычного текстового запроса будет недостаточно.

Как воспользоваться?

Откройте приложение Google на Android или iOS;

Убедитесь, что в приложении включен доступ к микрофону;

Нажмите на значок Live под строкой поиска;

Озвучьте вопрос и получите аудиоответ;

При необходимости задайте уточняющие вопросы.

Если нужно задать вопрос о конкретном действии, которое можно отобразить визуально (например, как повесить полку или что-то подобное) — включите камеру и добавьте визуальный контекст. Таким образом Поиск «увидит» то же, что и камера, и сможет предоставить более точные советы и ссылки на дополнительную информацию в сети.





Live в Поиске также активируется при использовании Google Объектива (Google Lens): достаточно нажать опцию Live в нижней части экрана, чтобы начать живой диалог об объектах.

