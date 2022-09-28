Двуногий робот Кэсси установил мировой рекорд в забеге для роботов, преодолев 100-метровое расстояние за 24,73 секунды

Кэсси — творение Agility Robotics, дочерней компании университета штата Орегон, которое было представлено в 2017 году в качестве платформы для исследований в области робототехники. С тех пор Кэсси продолжает развиваться, демонстрируя впечатляющий прогресс — в 2021 году дроид пробежала 5 км всего за 53 минуты. А во время недавнего забега Кэсси вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннеса

Разработчики использовали алгоритмы машинного обучения, чтобы наделить робота способностью бегать – Кэсси получил сгибающиеся колени, которые помогают ей оставаться в вертикальном положении.

Дроид составила компанию двум другим бегающим двуногим роботам: роботу-гуманоиду Atlas от Boston Dynamics и Mabel, раннее объявленному самым быстрым в мире двуногим роботом с коленями.

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Однако для того, чтобы приспособить Кэсси к 100-метровому спринту, исследователям пришлось пересмотреть чертежи.

«Кэсси являлась платформой для новаторских исследований в области обучения роботов передвижению. Преодоление 5-километровой дистанции было связано с надежностью и выносливостью, вопрос же скорости оставался открытым», — говорит аспирант Орегонского государственного университета Девин Кроули.

Кэсси пришлось пройти год обучений в симуляционной среде, сжатый до недели с помощью вычислительной техники. Задача была в том, чтобы Кэсси начал и закончил бег в позе стоя — для этого он должен был использовать две нейронные сети: для быстрого бега и для нахождения на месте, изящно переключаясь между ними.

«Кэсси может выполнять целый спектр различных видов бега, но поскольку мы специализировали ее на скорости, мы начали задаваться вопросом, какие виды наиболее эффективны при каждой скорости? Это привело к первой оптимизированной беговой походке Кэсси и к поведению, которое было поразительно похоже на биомеханику человека», — сказал Кроули.

В конечном итоге Кэсси преодолел 100-метровый спринт за 24,73 секунды в легкоатлетическом центре Уайта OSU, стартовав из положения стоя и вернувшись в это положение без падений, установив мировой рекорд Гиннеса для двуногого робота. Результат медленнее, чем у лучших спринтеров мира, но исследователи считают, что робот в перспективе может ускориться.

Книга рекордов Гиннеса указывает, что есть и другие рекорды, установленные быстро движущимися роботами, но этот уникален тем, что основан на стандартной соревновательной задаче для людей.

Источник: New Atlas