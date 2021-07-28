Двуногий робот Cassie преодолел пять километров на одном заряде — за 53 минуты





Американские инженеры из Лаборатории динамической робототехники Университета штата Орегон (OCU) уговорили двуногого робота встать с дивана и успешно завершить первый в истории роботизированный 5-километровый забег на свежем воздухе. Робот Cassie преодолел маршрут за 53 минуты — на одном заряде встроенного аккумулятора. Так что в следующий раз, когда выйдете на пробежку, помните: сейчас самое время поднажать, если вы хотите обогнать роботов-убийц.

Если серьезно, Cassie — детище компании Agility Robotics (создана выпускниками OCU), которая уже некоторое время продвигает идею коммерческого использования двуногих роботов. Этот робот был первым продуктом Agility Robotics. Он производился в период с 2017 по 2019 год, а сейчас используется исследовательскими лабораториями. Сейчас Agility Robotics производит обновленного двуногого робота Digit, у которого есть «руки» для обработки посылок — в прошлом году Ford использовал эту модель в рамках исследовательского проекта по автономным роботам-доставщикам.

С двуногими машинами не так все просто, как может показаться на первый взгляд. Их большим преимуществом является способность легко перемещаться по тем же пространствам, что люди — например, по лестницам и узким коридорам. Но их двуногость означает, что они по своей природе менее устойчивы, особенно по сравнению с четвероногими роботами вроде тех, что производит Boston Dynamics. Это сейчас человекоподобный робот Atlas делает заднее сальто и немного умеет в паркур, но тек давно Boston Dynamics учила его держать равновесие и балансировать на одной ноге, а он падал со сцены на презентациях.

Команда разработчиков Cassie утверждает, что в будущем все может сильно измениться, поскольку новые методы глубокого обучения позволяют создавать для двуногих роботов новые методы стабилизации во время передвижения. Но пока они далеки от идеала. Например, во время забега на 5 км Cassie дважды упал: в первый раз робот вышел из строя из-за перегрева вычислительного модуля, а во второй раз — из-за слишком высокой скорости в повороте. Если вычесть 6,5 минуты, которые потребовались инженерам для устранения проблем, чистое время прохождения дистанции в пяти километров составило около 46 с половиной минут.

Профессор робототехники OSU и соучредитель Agility Robotics Джонатан Херст убежден, что в будущем двуногие боты станут нормой, смешавшись с людьми.

«В не очень далеком будущем каждый будет видеть и взаимодействовать с роботами во многих местах своей повседневной жизни, роботами, которые работают вместе с нами и улучшают качество нашей жизни» Джонатан Херст профессор робототехники OSU и соучредитель Agility Robotics

P.S. Да, уже очень похоже на сюжет фильма «Я, робот» с Уиллом Смитом. И странно, что Илон Маск, который, как известно, очень любит рассказывать об опасности роботов и ИИ, еще не отреагировал на видео.