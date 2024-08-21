Дисплей E-Ink от Digital View не имеет батареи и питается через Wi-Fi

Экраны E-Ink не только создают эффект чтения с бумаги, но и потребляют очень мало электроэнергии. Новый дисплей Digital View вообще не имеет батареи и получает необходимую энергию от беспроводного модуля питания Wi-Charge.

Пока это не слишком удобная для чтения технология — экран не будет обновляться вне зоны передачи энергии. Но это уже неплохой вариант для рекламных панелей магазинов, информационных табличек в музеях или художественных галереях, справочных экранов. Преимущество такого решения — возможность держать дисплей всегда включенным.

Питание и обновление информации происходит через встроенный Wi-Fi. Модуль Wi-Charge обеспечивает беспроводным питанием несколько устройств одновременно. Каждый дисплей потребляет 500 мВт для поддержки соединения Wi-Fi, получения данных и вывода изображения. В режиме ожидания требуется значительно меньше.

Модуль передачи данных AirCord в модели Digital View ESP6-13 ePaper, похожий на шайбу, опционально доступен на странице монитора и требует монтажа. Устройство использует инфракрасную технологию, чтобы передавать энергию на расстояние около 9 м.

13,3-дюймовый цветной дисплей E Ink Spectra 6 ePaper имеет разрешение 1200 x 1600 пикселей и достаточную яркость для очень яркого помещения. Монитор ESP6-13 имеет алюминиевую раму, Wi-Fi, Bluetooth и разъем USB-C. Как это обычно бывает с бизнес-ориентированными технологиями, цена не разглашается, но компании, желающие узнать больше, могут связаться с производителем.

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Источник: New Atlas

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