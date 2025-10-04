Джефф Безос мечтает о космических дата-центрах, а Китай строит коммерческий ЦОД под водой

Основатель Amazon и компании Blue Origin Джефф Безос считает, что уже через 10-20 лет в космосе появятся сверхмощные дата-центры, которые будут работать эффективнее, чем наземные. В вакууме легче охлаждать серверы, а солнечная энергия доступна круглосуточно — без ночи, дождя или облаков. О таких грандиозных планах миллиардера сообщает Reuters. Однако пока это лишь концепция: создание таких объектов сегодня экономически нереалистично и требует технологических прорывов.

Дата-центры в космосе

«Через десять, максимум двадцать лет мы начнем строить гигантские дата-центры мощностью в гигаватты прямо в космосе», — заявил Безос во время разговора с председателем Ferrari Джоном Элканном на Italian Tech Week в Турине.

Быстрый рост вычислительных потребностей из-за развития ИИ и облачных технологий исчерпывает ресурсы традиционных дата-центров. Производители ищут новые способы размещения серверных комплексов: на кораблях, в северных странах или даже под водой. Космос, по мнению Безоса, может стать следующим логическим шагом.

В открытом космосе солнечный свет доступен непрерывно, а колебания температур — от -120 °C на солнце до -270 °C в тени — позволяют эффективно отводить тепло от серверов. Такие условия идеальны для вычислительных задач, требующих постоянной большой мощности, например для тренировки моделей искусственного интеллекта.

С технической стороны, производство 1 ГВт электроэнергии в орбите теоретически возможно, но требует огромных площадей. При эффективности солнечных элементов 35%, для этого придется установить от 2,4 до 3,3 млн м² панелей — это квадратная конструкция со стороной 1,5-1,8 км и массой от 9000 до 11250 тонн.

Для сравнения, ракета Falcon Heavy может вывести на орбиту только 64 тонны. Поэтому запуск только солнечных панелей потребует более 150 стартов и обойдется в $13,7-17,1 млрд, а с учетом реальных затрат — более $25 млрд. И это без учета массивных радиаторов для охлаждения систем и самих серверов, которые также весят десятки тысяч тонн.

Так что, хотя такая система возможна теоретически, в реальности это чрезвычайно сложный, дорогой и логистически рискованный проект.

Дата-центры под водой

Пока мечты Безоса остаются в космосе, Китай воплощает собственную идею снижения энергопотребления — под водой. Компания Highlander строит подводный серверный модуль вблизи Шанхая, который планируют погрузить в октябре. Как сообщает South China Morning Post, клиентами станут государственные компании, в частности China Telecom.

Это не первый подобный эксперимент: Microsoft тестировала подводный дата-центр возле Шотландии и в 2024 году завершила эксперимент, но коммерческого развития проект не получил. Зато Китай уже имеет действующую установку в провинции Хайнань, запущенную в 2023 году.

По словам вице-президента Highlander Ян Е, подводные установки позволяют снизить энергозатраты на охлаждение на 90%, а 95% необходимой энергии компания планирует получать из возобновляемых источников. Однако инженеры столкнулись с большими трудностями — морская вода агрессивна к металлам, поэтому капсулы покрывают защитным слоем из стеклянных хлопьев, а сверху установлен специальный модуль для технического обслуживания.

Несмотря на успех тестов, некоторые ученые предостерегают: без системного мониторинга нагрев воды такие установки могут влиять на морскую экосистему. Впрочем, по словам разработчиков, независимая оценка показала, что температурные изменения остаются в пределах нормы.

Итак, будущее дата-центров идет в два противоположных направления — вверх и вниз. Космические системы Безоса — это далекая перспектива, требующая прорыва в снижении стоимости запусков и материалов. Подводные серверы Китая же демонстрируют более реалистичный путь: уменьшение энергопотребления и переход на «зеленую» энергетику. В любом случае очевидно, что вычислительные мощности будущего требуют больше площади, более эффективного охлаждения и больше не будут ограничиваться сушей.

Источник: tomshardware 1, 2