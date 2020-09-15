Microsoft продолжает свой эксперимент по подводному размещению серверов, который уже продемонстрировал ряд преимуществ





В 2018 году в качестве эксперимента корпорация Microsoft разместила под водой своё серверное оборудование. Целый центр обработки данных (включающий 864 сервера и хранилище ёмкостью 27,6 ПБ) погрузили в воды Шотландского моря на глубину около 35 метров. Теперь же компания сообщила, что её эксперимент увенчался успехом. Полученные данные свидетельствуют, что идея подводного размещения центра обработки данных имеет определённые преимущества.

Команда Microsoft Project Natick предположила, что размещение центров обработки данных позволит создать более надежные и энергоэффективные системы. На суше центры обработки данных сталкиваются с такими проблемами, как коррозия из-за воздействия кислорода и влажности, необходимость контроля перепадов температуры. Но под водой температуры более постоянные (и к тому же, невысокие), и контроль температуры уже доставляет меньше проблем. Идея состоит в том, что такие типы подводных серверов могут быть легко развёрнуты в различных размерах в прибрежных зонах тех областей, которые в них нуждаются. Тем самым можно обеспечить лучший локальный доступ к облачным ресурсам в большем количестве мест.

Такой подход к размещению серверного оборудования обеспечивает существенные преимущества. Microsoft заявляет, что количество отказов подводного центра обработки данных составляет всего одну восьмую по сравнению с наземным центром обработки данных, что является значительным улучшением. Такой низкий уровень отказов важен, учитывая, что обслуживать отказавший сервер гораздо труднее, когда он находится в герметичном контейнере на дне океана.

Теперь команда Microsoft Project Natick намерена продемонстрировать, что подводные серверы могут быть легко извлечены и переработаны после того, как они достигнут конца своего срока службы.

Источник: The Verge