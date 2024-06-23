Microsoft закрыла свой подводный ЦОД после 11 лет работы — эксперимент признан полезным

Microsoft без объявления прекратила свой эксперимент с подводным центром обработки данных Project Natick, который стартовал 2013 году. Компания подтвердила эту новость, а руководитель подразделения Microsoft Cloud Operations Ноэль Уолш сказала: «Моя команда работала над этим, и это сработало. Мы много узнали о работе под уровнем моря, вибрации и воздействии на серверы. Итак, мы применим эти знания к другим случаям».

Ожидается, что в ближайшие годы центры обработки данных будут расти в геометрической прогрессии. Только в прошлом году NVIDIA продала более 3,76 млн процессоров для центров обработки данных. Ожидается, что эти карты будут потреблять 14,3 ТВт*ч электроэнергии в год и будут нуждаться в мощном охлаждении. Около 40% потребления центров обработки данных приходится на системы охлаждения. Если Microsoft сможет найти способ уменьшить или даже устранить эти расходы, она может уменьшить потребности в электроэнергии ЦОД.

Microsoft потеряла только 6 из 855 погруженных серверов, которые она установила у побережья Шотландии в 2018 году, против 8 серверов из общих 135 в параллельном эксперименте компании на суше. Другими словами, это 0,7% потерь в море против 5,9% при обычном расположении.

Компания заявила, что основной причиной такой долговечности является стабильность температуры морской воды и инертный азот, который используется для защиты серверов. Когда ее спросили, будет ли использование роботов в центрах обработки данных частью обучения, Уолш сказала: «Мы смотрим на робототехнику больше с точки зрения того, что некоторые из этих новых серверов будут очень тяжелыми. Как мы можем это автоматизировать, а не заставлять людей носить что-то? Мы учимся в других областях робототехники, но мы также понимаем, что нам нужны люди. Я не хочу, чтобы люди беспокоились о своей работе».

Онлайн-курс "Business English for HR" від Vocabulaba. Прокачайте професійну HR-англійську.Навчіться он- і офбордити кандидатів у кроскультурних командах, а також грамотно проводити ділове листування. Детальніше про курс

В то время как Microsoft завершила исследование подводного центра обработки данных, Китай начал проект с погруженными серверами в 2023 году. Компания не говорит, планируются ли другие проекты по погружению серверов. Ранее сообщалось, что Microsoft сотрудничает с OpenAI для создания суперкомпьютерного дата-центра искусственного интеллекта стоимостью $100 млрд. Компания хочет создать модульные ядерные реакторы для питания подобных проектов.

Источник: Tom`s Hardware

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.