Джеймс Кэмерон снимет фильм о Хиросиме: история японца, пережившего два атомных взрыва

Джеймс Кэмерон, режиссер культовых фильмов «Титаник» и «Аватар», приобрел права на экранизацию двух книг Чарльза Пеллегрино о ядерной бомбардировке Японии.
Речь идет о предстоящей книге «Призраки Хиросимы» и изданной ранее «Последний поезд из Хиросимы». Кэмерон намерен объединить эти истории в один «бескомпромиссный художественный фильм», который получит название «Последний поезд из Хиросимы».
Сюжет будущей ленты сосредоточится на истории японца, который пережил атомный взрыв в Хиросиме, а затем, сев на поезд до Нагасаки, выжил и во время второго взрыва. Книги Пеллегрино базируются на свидетельствах очевидцев и новейших методах судебной археологии, раскрывая события августа 1945 года.
Кэмерон рассказал, что тема ядерной угрозы беспокоит его с детства, когда он в 8-летнем возрасте стал свидетелем Карибского кризиса. Режиссер встретился с Цутому Ямагучи, который пережил оба атомных взрыва, незадолго до его смерти. «Я не могу отвернуться от этой истории», — заявил Кэмерон.
Тема ядерной войны уже появлялась в творчестве режиссера, в частности в фильмах «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день». Этот проект станет первым не-«Аватарным» фильмом Кэмерона со времен «Титаника», который вышел в 1997 году.
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Источник: Deadline
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