«Аватар: Путь воды» стал шестым фильмом в истории, заработавшим $2 млрд в мировом прокате (3 из 6 снял Джеймс Кэмерон)

Фильм «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона продолжает привлекать зрителей в кинотеатры, а его кассовые сборы продолжают увеличиваться. За минувшие выходные вторая часть «Аватара» заработала в прокате ещё $20 млн, а всего за 6 недель с момента премьеры фильм принёс мировые кассовые сборы в сумме $2,02 млрд. Таким образом, «Аватар: Путь воды» стал шестым фильмом в истории, преодолевшим рубеж в $2 млрд.

Что интересно, среди шести фильмов, которые принесли более $2 млрд в прокате, три фильма снял Джеймс Кэмерон. В перечень входят «Титаник» и «Аватар» Джеймса Кэмерона (а теперь ещё и «Аватар: Путь воды»), а также «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал» и «Звёздные войны: Пробуждение силы».

Ещё один интересный факт, в четырёх из шести этих фильмов снималась актриса Зои Салданья: в роли Нейтири в двух «Аватарах» и в роли Гаморы в двух «Мстителях».

Ещё до премьеры фильма «Аватар: Путь воды» Джеймс Кэмерон прогнозировал, что сиквел должен стать «третьим или четвертым самым кассовым фильмом в истории», чтобы получить прибыль. Учитывая нынешний уровень сборов, у фильма есть все шансы выйти на эти места. Сейчас на пятом месте расположился фильм «Мстители: Война бесконечности» со сборами $2,04 млрд, а четвёртую строчку рейтинга занимает картина «Звёздные войны: Пробуждение силы» $2,07 млрд. Чтобы выйти на третье место, занимаемое «Титаником», фильму предстоит рубеж $2,19 млрд. Но дальше с большим отрывом расположились «Мстители: Финал» ($2,79 млрд) и «Аватар» ($2,9 млрд).

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Некоторые аналитики считают, что фильму нужно было заработать всего $1,5 млрд, чтобы получить прибыль. В любом случае «Аватар: Путь воды» продолжает наращивать кассовые сборы.

Источник: ign