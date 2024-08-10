Третий «Аватар» получил официальное название и лого, Джеймс Кэмерон показал концепт-арты

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На D23 режиссер Джеймс Кэмерон и актеры Зои Салдана и Сэм Уортингтон обнародовали название третьего фильма «Аватар»: «Аватар: Огонь и Пепел» / Avatar: Fire and Ash.

Хотя Кэмерон не показал ни одного кадра фильма, он продемонстрировал некоторые концепт-арты, в частности Найтири верхом на банши, то, что кажется гигантскими дирижаблями и первые изображения ужасающего Народа Пепла. Эти На’ви, покрытые сажей и с масками на лицах, танцуют вокруг гигантского костра.

«Вы увидите гораздо больше Пандоры, то, чего раньше не видели. Это сумасшедшее приключение и праздник для глаз, но оно также имеет очень высокие эмоциональные ставки, больше чем когда-либо прежде. Мы идем на действительно сложную территорию для всех персонажей, которых вы знаете и любите», — сказал Кэмерон.

Кэмерон снял «Огонь и Пепел» параллельно с фильмом «Аватар: Путь воды» 2022 года. В конце «Пути воды» семья Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Найтири (Зои Салдана) успешно отражают нападение. Но их старший сын гибает в боях, а люди прочно укореняются на Пандоре.

События ленты «Огонь и пепел» начнутся вскоре после тех событий. Джейк и Найтири встретятся с Народом Пепла, который, как намекнул Кэмерон, тяготеет к насилию и власти больше, чем другие кланы.

«Есть новые персонажи, особенно один, я думаю, вы полюбите его или возненавидите», — говорит Кэмерон.

Уна Чаплин («Игра престолов») играет лидера Народа Пепла Варангу. К актерскому составу также присоединятся Дэвид Тьюлис и Мишель Ео. В фильме также сыграли Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Британ Далтон, Джек Чемпион, Тринити Джо-Ли Блисс, Бейли Басс, Джоэл Дэвид Мур, Эди Фалько и Дилип Рао.

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Сценарий, как и к предыдущей части, написали Джеймс Кэмерон, Рик Джаффа и Аманда Сильвер. Изначально это должен был быть один фильм, но во время написания Кэмерон решил, что материала слишком много, и разделил историю на две части.

Источник: Variety

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