Новости Игры 20.12.2023 в 17:32 comment views icon

Джеймс Кэмерон использовал виртуальную камеру для режиссуры «Аватар: Путь воды»

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Юрій Орос

Автор новин

Джеймс Кэмерон использовал виртуальную камеру для режиссуры «Аватар: Путь воды»

Джеймс Кэмерон известен своими изобретательными инструментами для создания фильмов, и «Аватар: Путь воды» не является исключением. Режиссер использовал специальную камеру, которая была окном в виртуальное пространство сцены.

На видео, которое можно посмотреть на сайте Polygon, показано, что Кэмерон и еще несколько человек из съемочной группы фильма работают с виртуальной камерой и объясняют, как она работает. Камерная установка позволяет Кэмерону ходить по пространству и непосредственно контролировать визуализируемую сцену, но также может имитировать различные техники съемки, например тележку или ручную съемку. Это предоставляет Кэмерону свободу для съемки сложных сцен действия и движения вручную.

«Аватар 3» в двухлетнем пост-продакшене, Джеймс Кэмерон станет гражданином Новой Зеландии и будет снимать сиквелы до 2031 года

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