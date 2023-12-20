Джеймс Кэмерон использовал виртуальную камеру для режиссуры «Аватар: Путь воды»

Джеймс Кэмерон известен своими изобретательными инструментами для создания фильмов, и «Аватар: Путь воды» не является исключением. Режиссер использовал специальную камеру, которая была окном в виртуальное пространство сцены.

На видео, которое можно посмотреть на сайте Polygon, показано, что Кэмерон и еще несколько человек из съемочной группы фильма работают с виртуальной камерой и объясняют, как она работает. Камерная установка позволяет Кэмерону ходить по пространству и непосредственно контролировать визуализируемую сцену, но также может имитировать различные техники съемки, например тележку или ручную съемку. Это предоставляет Кэмерону свободу для съемки сложных сцен действия и движения вручную.