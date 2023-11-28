«Аватар 3» в двухлетнем пост-продакшене, Джеймс Кэмерон станет гражданином Новой Зеландии и будет снимать сиквелы до 2031 года

Джеймс Кэмерон назвал постпродакшн «Аватара 3» достаточно бурным. В разговоре с 1News Кэмерон определил Новую Зеландию главным центром своего производства, где он собирается снимать фильмы в течение длительного неопределенного срока. Режиссер объявил, что в 2024 году он станет гражданином Новой Зеландии. Кэмерон работает в стране с 2005 года, когда начались съемки первого «Аватара».
«Сейчас у нас продолжаются очень напряженные два года постпродакшна», — подтвердил Кэмерон, когда его спросили об «Аватаре 3». — Так что это будет Рождество 2025 года».
В июне Disney объявил, что три следующих сиквела «Аватара» Кэмерона снова отложены – франшиза продлится до 2031 года. Первоначально третий фильм должен был выйти в 2024 году. Но теперь известно, что «Аватар 3» появится 19 декабря 2025; Аватар 4 – 21 декабря 2029 года, а Аватар 5 – 19 декабря 2031 года. Исходя из этой шкалы времени, премьера последнего фильма «Аватар» состоится через 22 года после премьеры оригинальной ленты 2009 года.
Второй фильм «Аватар» вышел в декабре 2022 года, через 13 лет после того, как оригинальный фильм побил кассовые рекорды и стал самым кассовым фильмом всех времен со сбором $2,9 млрд. «Путь воды» собрал $2,3 млрд и стал третьим по доходам в истории кино.
«Прекрасно! Мне исполнится 53, когда выйдет последний «Аватар», – шутливо написала звезда франшизы Зои Салдана в своем Instagram вместе с шокированным эмодзи после объявления нового графика. «Мне было 27 лет, когда сняли первый «Аватар».
В 2031 году Кэмерону исполнится 77 лет.
«Аватар 3» должен представить более агрессивную расу Нави. Продюсер Джон Ландау рассказал, что это люди пепла, которую издание описывает как «агрессивную, вулканическую расу». Ее лидером является Варанг, которую играет участница «Игры престолов» и внучка Чарли Чаплина, Уна Чаплин.
Кэмерон пообещал, что все остальные «Аватары» (а также любой другой его проект) будут сняты в Новой Зеландии.
«Это большой вклад в здешнюю экономику, это приносит много престижа стране в культурном плане, и это возможность для многих молодых людей… Мы можем сделать это здесь», — сказал Кэмерон.
Главным героем «Аватара 3» станет Ло’ак, младший сын Джейка Салли и Нейтири, следующие части получат новых героев – Джеймс Кэмерон
Источник: Variety