«Аватар 3» в двухлетнем пост-продакшене, Джеймс Кэмерон станет гражданином Новой Зеландии и будет снимать сиквелы до 2031 года

Джеймс Кэмерон назвал постпродакшн «Аватара 3» достаточно бурным. В разговоре с 1News Кэмерон определил Новую Зеландию главным центром своего производства, где он собирается снимать фильмы в течение длительного неопределенного срока. Режиссер объявил, что в 2024 году он станет гражданином Новой Зеландии. Кэмерон работает в стране с 2005 года, когда начались съемки первого «Аватара».

«Сейчас у нас продолжаются очень напряженные два года постпродакшна», — подтвердил Кэмерон, когда его спросили об «Аватаре 3». — Так что это будет Рождество 2025 года».

В июне Disney объявил, что три следующих сиквела «Аватара» Кэмерона снова отложены – франшиза продлится до 2031 года. Первоначально третий фильм должен был выйти в 2024 году. Но теперь известно, что «Аватар 3» появится 19 декабря 2025; Аватар 4 – 21 декабря 2029 года, а Аватар 5 – 19 декабря 2031 года. Исходя из этой шкалы времени, премьера последнего фильма «Аватар» состоится через 22 года после премьеры оригинальной ленты 2009 года.

Второй фильм «Аватар» вышел в декабре 2022 года, через 13 лет после того, как оригинальный фильм побил кассовые рекорды и стал самым кассовым фильмом всех времен со сбором $2,9 млрд. «Путь воды» собрал $2,3 млрд и стал третьим по доходам в истории кино.