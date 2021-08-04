Джерело: «Датагруп» може придбати провайдера «Фрінет» (O3) за $10-20 млн, зараз проходить аудит активів





Видання dev.ua з посиланням на декількох представників ринку інтернет-провайдерів повідомило, що український інтернет-провайдер «Фрінет» (O3) готується до поглинання компанією «Датагруп». За різними даними ціна майбутньої угоди може скласти від $10 млн до $20 млн.

За даними джерела сторони «потиснули руки» в травні 2021 року, а зараз йде аудит активів «Фрінет» (O3). У відповідь на запит видання dev.ua директор «Фрінет» Віктор Фролов повідомив, що у «Датагруп» є наміри купити «Фрінет», але договір ще не укладено. Також він не став коментувати ціну майбутньої угоди, так як вона буде призначена після того, як компанія пройде всі аудити.

Зазначимо, що «Фрінет» (O3) входить у Топ-5 найбільших операторів ШСД України. За час діяльності відкрито 18 філій і центрів обслуговування абонентів у дев’яти областях України. Кількість абонентів станом на 31.12.2020 року склала 155 тисяч абонентів. За 2020 рік обсяг валових доходів у порівнянні з 2019 роком виріс на 17% та склав понад 280,7 млн. грн. Показник EBITDA зріс на 22% та за підсумками 2020 року перевищив 108,8 млн. грн. Середній дохід від абонента на кінець 2020 року становить 141,1 грн. без ПДВ.

У 2020 році компанія інвестувала в розвиток мережі капітальних вкладень більш ніж 91,3 млн.грн., що дало змогу забезпечити якісними телекомунікаційними послугами близько 50 нових населених пунктів та підключити безкоштовно 35 об’єктів соціальної інфраструктури до мережі Інтернет. Станом на кінець 2020 року побудовано більше 5 тис.км. власних волоконно-оптичних ліній зв’язку. На мережах встановлено понад 10,6 тис. комутаторів та покрито більше 707 тис. домогосподарств у 250 населених пунктах, з них більше ніж 161 тис. домогосподарств у приватному секторі.

Джерело: dev.ua, O3