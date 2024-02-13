Джо Байден потроллил конспирологов, которые считают, что он сфальсифицировал Супербоул

Президент США Джо Байден сделал послание для правых конспирологов, потроллив убежденных в том, что он фальсифицировал финальный матч чемпионата по американскому футболу (Супербоул) в пользу парня Тейлор Свифт.

Вскоре после завершения Супербоула в воскресенье Байден с радостью высмеял тех, кто обвинял его и демократов в проведении «психологической операции по вмешательству в выборы с помощью Тейлор Свифт», передает Gizmodo. Согласно теории, Байден организовал победу команды Канзас-Сити «Чифс», где выступает парень Свифт Трэвис Келси, в обмен на ее поддержку на выборах.

«Именно так, как мы нарисовали», — сообщил официальный аккаунт президента в социальной сети X (Twitter). Сообщение содержало изображение Байдена с лазерными глазами, известного в интернете как «Темный Брэндон» — мем, который имеет целью изобразить более зловещее альтер эго президента.

Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE — Joe Biden (@JoeBiden) February 12, 2024

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Пост построен на видео, размещенном кампанией Байдена, где его прямо спрашивают, не планирует ли он «подложно сфальсифицировать сезон, чтобы Chiefs выиграли Супербоул».

У меня будут неприятности, если я скажу вам. — Байден ответил Байден.

Hey by the way, we just joined TikTok Follow us: https://t.co/KbtdOh2O4a pic.twitter.com/vDeXUzhb9W — Biden-Harris HQ (@BidenHQ) February 12, 2024

В последние недели инфлюенсеры правого направления на полную мощность продвигали теорию заговора «Байден фальсифицирует Суперкубок» в частности бывший кандидат в президенты Вивек Рамасвами. Другие правые авторитеты, такие как Роган О’Хендли, предупреждали о неминуемой гибели, если Chiefs выиграют, как будто это необходимо, чтобы Байден после победы на выборах начал третью мировую войну.

Свифт не объявила, кого она поддержит на президентских выборах в этом году — и даже не сообщила, обнародует ли свой выбор публично, — но поддержка Байдена вполне возможна. Поп-звезда поддержала Байдена в 2020 году, опубликовав селфи с собственным печеньем Biden-Harris, и ранее критиковала Трампа за его борьбу с пандемией covid-19.