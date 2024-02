Джо Байден потроллил конспирологов, которые считают, что он сфальсифицировал Супербоул

Президент США Джо Байден сделал послание для правых конспирологов, потроллив убежденных в том, что он фальсифицировал финальный матч чемпионата по американскому футболу (Супербоул) в пользу парня Тейлор Свифт.

Вскоре после завершения Супербоула в воскресенье Байден с радостью высмеял тех, кто обвинял его и демократов в проведении «психологической операции по вмешательству в выборы с помощью Тейлор Свифт», передает Gizmodo. Согласно теории, Байден организовал победу команды Канзас-Сити «Чифс», где выступает парень Свифт Трэвис Келси, в обмен на ее поддержку на выборах.

«Именно так, как мы нарисовали», — сообщил официальный аккаунт президента в социальной сети X (Twitter). Сообщение содержало изображение Байдена с лазерными глазами, известного в интернете как «Темный Брэндон» — мем, который имеет целью изобразить более зловещее альтер эго президента.

Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE

— Joe Biden (@JoeBiden) February 12, 2024