Бейонсе «взламывает» интернет с Verizon, Шварценеггер в роли соседа-супергероя и искусственный интеллект Microsoft — реклама на Супербоул-2024

Нынешний Суперкубок отметился драматической (и третьей за 5 лет) победой «Канзас Сити Чифс», скромным выступлением Usher в перерыве и миллионными заработками за рекламу для организаторов.

Супербоул, как и финал Лиги Чемпионов — крупнейшие рекламные сцены мира, где компании имеют шанс представить свою продукцию сразу миллионам потребителей. В этом году средняя стоимость одного ролика продолжительностью 30 секунд обошлась в $7 млн — и, учитывая большое количество звезд в рекламе, немало средств направили и на их создание (в отдельных роликах появлялись Кристофер Уокен, Бен Аффлек, Бейонсе, Квинта Брансон, Дженна Ортега, Кейт Маккиннон, Дженнифер Энистон, Арнольд Шварценеггер и другие).

Вот некоторые из реклам, которые транслировались на Супербоул-2024:

Бейонсе «взламывает» Интернет в рекламе Verizon

В ролике 32-кратная обладательница «Грэмми» пытается «положить» интернет своими громкими заявлениями, однако один оператор (и это Verizon) таки устоял.

Искусственный интеллект Microsoft

Microsoft впервые за 4 года вернулась на рекламную площадку Супербоула, чтобы похвастаться своим ИИ Copilot. В ролике чат-бот создает изображения для раскадровки сценария, отвечает на запросы о кодировании и предлагает логотип для автосервиса.

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Pfizer готовится к «следующему бою»

Фармацевтический гигант был в авангарде продвижения вакцины против Covid несколько лет назад и определил в ролике своей следующей задачей «победу над раком».

Реюнион «Друзей» для Uber Eats

Служба доставки воссоединила Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера в рекламе, правда, на этот раз актриса, кажется, не узнала своего коллегу по съемочной площадке.

Сосед-супергерой в исполнении Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер предстал в рекламном ролике в виде агента страховой компании State Farm, который похож на типичного героя боевиков, спасающего соседей от беды — он и в горящий дом войдет, и щенков из пламени вынесет.

Тэд Лассо и Лео Месси в рекламе Michelob Ultra

Возможно, Месси и мог бы присоединиться к ФК «Ричмонд» в следующем сезоне, если бы сериал не закончился. Пивной бренд Michelob Ultra исправил эту досадную ошибку, продемонстрировав футболиста и главного тренера клуба в одной сцене в своем рекламном ролике.

Звездный состав для бой-бэнда Бена Аффлека

Бен Аффлек стремится к статусу поп-звезды в рекламе бренда Dunkin’. Для своей новой группы «The DunKings» актер привлекает Мэтта Дэймона и Тома Брэйди. Дженнифер Лопес, кажется, не в восторге.

Электромобиль BMW и Кристофер Уокен

60-секундный ролик демонстрирует Уокена, который обсуждает первый автомобиль BMW 5 серии со швейцаром и впоследствии садится за руль. Все, кого актер встречает по дороге, тем временем имитируют его хорошо известный драматический голос и ритм речи. Реклама в конце концов и получила соответствующее название — «Talkin’ Like Walken».