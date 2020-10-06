Джон Макафи был арестован в Испании из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов, теперь он ожидает экстрадиции в США





Джон Макафи стал известен и разбогател благодаря продаже программного обеспечения для обеспечения компьютерной безопасности, а в последние годы стал пропагандистом криптовалют. Теперь же он прославился в совсем иной и далеко не самой приглядной сфере. Министерством юстиции США обвинило его в уклонении от уплаты налогов. Также сообщается, что Джон Макафи был арестован в Испании и теперь ожидает экстрадиции.

Джон Макафи с некоторых пор заинтересовался политикой и даже был кандидатом в президенты США от Либертарианской партии. Вместе с тем, в январе 2019 года ему было предъявлено обвинение в «использовании криптографических валют в преступных действиях против правительства США». Потому свою предвыборную кампанию он проводил «в изгнании». В одном из своих видео он сообщил, что не платит налоги 8 лет. В публикации в сервисе микроблогов Twitter от июля 2019 года Джон Макафи также заявил, что ЦРУ «пыталось нас схватить». Эта публикация сопровождалась фотографией, где он был на яхте и держал огнестрельное оружие в руках. Фото было сделано во время его поездки, которая закончилась арестом и освобождением в Доминиканской Республике.

В обвинительном заключении утверждается, что Джон Макафи уклонялся от уплаты налогов различными способами, в том числе направляя платежи на банковские счета подставных лиц, используя счета в криптовалюте, приобретая недвижимость, яхту и другие транспортные средства. При этом ни один из активов не был зарегистрирован на его собственное имя. Джон Макафи также обвиняется в умышленном непредставлении налоговых деклараций с 2014 года по 2018 год. В случае признания виновным McAfee грозит до пяти лет тюремного заключения по каждому из пяти пунктов обвинения в уклонении от уплаты налогов и до одного года тюрьмы по каждому из пяти пунктов обвинения по количеству случаев непредставления налоговой декларации.

На этом злоключения Джона Макафи не заканчиваются. Комиссия по ценным бумагам и биржам также подала в суд на него за то, что он не раскрыл информацию о том, что ему платили за ICO в Twitter. Хотя он сам заявлял, что ему заплатили более $23 млн в криптовалютах Bitcoin и Ether. Позже Макафи публично объявил стоимость за свои рекламные продвижения в размере $105 ьыс. за твит. Телохранителю Макафи также были предъявлены обвинения за его участие в этой схеме.

Из-за скандальной репутации Джона Макафи компания Intel, владевшая компанией McAfee, в 2014 году заявила о намерении отказаться от этого бренда.

Источник: The Verge