Джон Макафи — создатель антивируса McAffee — найден мертвым в барселонской тюрьме





23 июня ушел из жизни 75-летний программист и создатель первого коммерческого антивируса McAfee Джон Макафи — его нашли мертвым в собственной камере в барселонской тюрьме «Брианс-2». О смерти разработчика со ссылкой на департамент юстиции Каталонии сообщили несколько крупных СМИ, включая Reuters, El Mundo, El País. Юристы McAfee подтвердили его смерть Reuters и New York Times, а один из них заявил, что это «результат жестокой системы, у которой не было причин держать этого человека в тюрьме так долго».

Сейчас полиция выясняет обстоятельства смерти американского бизнесмена, но местные издания пишут, что «все указывает на самоубийство». Макафи был арестован в Испании в октябре 2020 года — его задержали в аэропорту Барселоны по требованию Минюста США в связи с обвинениями в уклонении от налогов, мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. За несколько часов до того, как стало известно о происшествии, Верховный суд Испании одобрил экстрадицию Макафи в Соединенные Штаты, где по вышеперечисленным обвинениям бизнесмену грозило до 30 лет тюрьмы.

Макафи считал обвинения в свой адрес политическими, а за полтора года до смерти бизнесмен утверждал, что правительство США угрожает ему расправой, призывая не верить новостям о его самоубийстве.

Джон Макафи получил широкую известность не только благодаря успехам в бизнесе (в 1994 году он вышел из бизнеса), но и эксцентрическому поведению и нескольким скандалам. В 2016 и 2020 годах Макафи пытался баллотироваться на пост президента США от Либертарианской партии, в 2012 году бизнесмена подозревали в убийстве соседа Грегори Фаулла в Белизе, а в 2016 году он пообещал съесть свой ботинок в прямом эфире в случае неудачного взлома iPhone террориста из Сан-Бернардино.

McAfee в 2010 году была куплена компанией Intel за $7,7 млрд (сделка закрылась в 2011 году). Но спустя шесть лет процессорный гигант из-за скандальной репутации основателя вывел McAfee из своей структуры, продав контрольный пакет ее акций (51%) компании TPG.