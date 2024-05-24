Новости Новости 24.05.2024 в 12:40 comment views icon
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Джуны исчезают: в апреле все меньше специалистов ищут работу

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Ігор Шелудченко

Автор новостей

В апреле уменьшилась доля кандидатов в поиске работы: если в первые три месяца 2024 года их количество держалось на уровне 90 тысяч, то сейчас это примерно 87,5 тысяч кандидатов.

Об этом сообщил сервис по анонимному поиску работы Djinni.

Так, с апреля количество кандидатов в поиске каждую неделю уменьшается на 200-400 человек. То есть, имеем примерно -3%.

Быстрее всего исчезают из поиска кандидаты с минимальным опытом или совсем без него. А особенно рекрутеры, маркетологи, сейлзы, девопсы или сисадмины.

Джуны исчезают: в апреле все меньше специалистов ищут работу

Единственная категория, где увеличилось количество кандидатов — это Leadership, то есть Team Leads, Architects и C-level позиции.

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Напомним, в первом квартале 2024 года рынок труда порадовал соискателей рекордными наймами, снижением конкуренции и увеличением количества вакансий.


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