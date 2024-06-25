Эдди Мерфи говорит, что «Шрек 5» выйдет в 2025 году, а за ним — спиноф про Осла

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О переговорах о продолжении франшизы «Шрек» заговорили год назад, а ныне Эдди Мерфи, который озвучил Осла в оригинальной версии, подтвердил разработку и даже намекнул на дату выхода.

«Мы начали работу несколько месяцев назад. Я записал первое действие, и думаю, что в этом году мы это завершим», — сказал Мерфи изданию Collider. «Думаю, Шрек выйдет в 2025 году, и в дальнейшем мы будем делать фильм про Осла».

Первый «Шрек» вышел на экраны в 2001 году, принес DreamWorks Animation $487 млн и получил первую в истории премию «Оскар» за лучший анимационный фильм, что спровоцировало создателей выпустить три продолжения, бродвейский мюзикл и два спинофа. Второй фильм отметился кассой аж в $928 млн, тогда как третий и четвертый — $813 млн и $752 млн соответственно.

В пятом фильме кроме Мерфи вернется оригинальный актерский состав, включая Майка Майерса в роли Шрека и Кэмерон Диас в роли Фионы. Официально дата релиза «Шрека 5» не была объявлена, однако надеемся, прогнозы Мерфи оправдаются.

В 2023 году Мерфи сказал в интервью, что снял бы пятый фильм о Шреке «за две секунды», если бы его когда-нибудь попросили повторить роль Осла:

«Я люблю Осла», — сказал Мерфи. «Вы знаете, когда снимали «Кот в сапогах», я подумал: «Они должны снять фильм «Осел». Я люблю Кота, но Осел смешнее. Я бы снял еще одного «Шрека» за две секунды».

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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