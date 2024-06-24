«Головоломка 2» обошел вторую «Дюну» как «самый богатый» фильм года с кассой в $720 млн

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«Головоломке 2» понадобилось всего два уик-энда, чтобы достичь звания самого кассового фильма 2024 года.

Мультфильм Disney и Pixar на данный момент заработал $724 млн по всему миру, превзойдя «Дюну 2» Дени Вильнева ($711 млн).

$355 млн от общего заработка пришлись на Северную Америку, тогда как показы за рубежом принесли фильму $369 млн. Среди самых прибыльных рынков за рубежом: Мексика ($63,9 млн), Великобритания ($29,2 млн), Корея ($29 млн), Германия ($17,9 млн) и Бразилия ($17,3 млн), также фильм выйдет в прокат в Японии 1 августа. При подобном темпе у «Головоломки 2» есть все шансы стать первым фильмом 2024 года, который пересек отметку в $1 млрд мировой кассы.

«Головоломка 2» — это сиквел оригинальной истории 2015 года от Питера Докстера, в которой рассказывалось об 11-летней Райли и ее пяти эмоциях (Радость, Печаль, Отвращение, Страх и Гнев). Во втором фильме в голове более взрослой главной героини появляются «новые гости» — в частности, и Тревожность. Режиссером «Головоломки 2» выступил Келси Манн, также в проект вернулась сценаристка Мэг Лефов. Производство продолжения обошлось в $200 млн.

Интересно, что собственный рекорд ранее оформил трейлер мультфильма, который за первые 24 часа собрал 157 млн просмотров и стал самым успешным запуском анимационного трейлера в истории Disney. Предыдущими рекордсменами были «Холодное сердце 2» с 116,4 млн просмотров в сутки и «Суперсемейка 2» с 113,6 млн просмотров в сутки.

Источник: Variety

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