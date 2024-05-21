Новости Устройства 21.05.2024 в 19:22 comment views icon

Edge Desk — складное портативное рабочее место, которое позволяет работать где угодно

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Edge Desk — складное портативное рабочее место, которое позволяет работать где угодно

Современные ноутбуки позволяют работать на ходу и в различных локациях. Однако скамейка в парке или поваленное дерево не всегда позволяют длительно работать в комфортных условиях. Исправить эту ситуацию призвано портативное рабочее место Edge Desk.

Edge Desk – складане портативне робоче місце, яке дозволяє працювати будь-де

Это устройство раскладывается в полноценный стол со стулом, что позволяет комфортно сидеть во время работы с ноутбуком или документами. Edge Desk изготавливается из алюминия. Его общий вес составляет 11,3 кг. Стол раскладывается в полноценное рабочее место менее чем за 10 секунд. При этом конструкция позволяет регулировать высоту, угол и наклон Edge Desk. Рабочая поверхность может поворачиваться с портретной на ландшафтную ориентацию в зависимости от потребностей.

Такое рабочее место можно сложить, чтобы высвободить место в небольшой квартире, когда это необходимо. Также стол можно сложить и перевезти в другую локацию, например, на дачу или на природу. Edge Desk складывается в плоский пакет глубиной 152 мм, то есть его можно поместить в багажник автомобиля. А за $30 можно приобрести колесики, прикрепить их на дне и катить его как чемодан.

Edge Desk – складане портативне робоче місце, яке дозволяє працювати будь-де

Цена Edge Desk составляет $399,99. Стол предлагается в белом и черном цвете.

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Источник: newatlas


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