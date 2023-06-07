Потенциальная замена GPS: ВМС Великобритании успешно опробовали квантовую навигацию для определения точного расположения судна

Королевский флот Великобритании отчитывается об успешном испытании квантовой навигационной системы, способной определять точное местонахождение судна во всем мире, не полагаясь на GPS. О технических деталях технологии, разработанной физиками Имперского колледжа в Лондоне, известно немного – в основном говорят о «использовании уникальных свойств атома».

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Благодаря этой квантовой навигационной системе на борту корабль может ориентироваться с большей точностью, чем при использовании традиционных методов, таких как карты, компасы и широко популярная спутниковая навигация.

Что важно – технология работает даже на подводных лодках, где GPS бессильна, и потенциально может начать новый этап в развитии навигационных систем.

Впервые прототип «квантового компаса» команда Имперского колледжа Лондона представила в 2018 году и с тех пор совершенствовала технологию, которую, наконец, смогла опробовать во время тестов в полевых (а точнее, морских) условиях. Эксперимент проводился на новом судне ВМС – XV Patrick Blackett. Sky News отмечает, что корабль, который может похвастаться элегантным дизайном, тонированными окнами и черным глянцевым корпусом, стал идеальным местом для «футуристического эксперимента».

Квантовый датчик, созданный исследователями – это по сути новый тип акселерометра (устройства, которое измеряет как скорость объекта меняется со временем). Объединив эту информацию с данными вращения и исходным положением объекта, можно вычислить его текущее местоположение.

Обычные акселерометры используются во многих устройствах, таких как мобильные телефоны и ноутбуки, но не могут поддерживать свою точность в течение длительных периодов времени без внешнего источника отсчета. Квантовый акселерометр использует ультрахолодные атомы для проведения высокоточных измерений: при охлаждении до чрезвычайно низких температур частицы начинают проявлять свою «квантовую» природу с «волнообразными свойствами»; когда атомы двигаются через датчик, с помощью серии лазерных импульсов формируется «оптическая линейка», позволяющая точно измерить ускорение атомов.

Источник: The Quantum Insider, Imperial College London, Sky News