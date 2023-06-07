Новости Технологии 07.06.2023 в 15:30

Потенциальная замена GPS: ВМС Великобритании успешно опробовали квантовую навигацию для определения точного расположения судна

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Королевский флот Великобритании отчитывается об успешном испытании квантовой навигационной системы, способной определять точное местонахождение судна во всем мире, не полагаясь на GPS. О технических деталях технологии, разработанной физиками Имперского колледжа в Лондоне, известно немного – в основном говорят о «использовании уникальных свойств атома».

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Благодаря этой квантовой навигационной системе на борту корабль может ориентироваться с большей точностью, чем при использовании традиционных методов, таких как карты, компасы и широко популярная спутниковая навигация.

Что важно – технология работает даже на подводных лодках, где GPS бессильна, и потенциально может начать новый этап в развитии навигационных систем.

XV Patrick Blackett
Новый корабль Королевского флота Великобритании XV Patrick Blackett. Фото: Sky News

Впервые прототип «квантового компаса» команда Имперского колледжа Лондона представила в 2018 году и с тех пор совершенствовала технологию, которую, наконец, смогла опробовать во время тестов в полевых (а точнее, морских) условиях. Эксперимент проводился на новом судне ВМС – XV Patrick Blackett. Sky News отмечает, что корабль, который может похвастаться элегантным дизайном, тонированными окнами и черным глянцевым корпусом, стал идеальным местом для «футуристического эксперимента».

Квантовий навігаційний пристрій, закріплений у транспортному контейнері. Фото:
Квантовое навигационное устройство, закрепленное в транспортном контейнере. Фото: Sky News

Квантовый датчик, созданный исследователями – это по сути новый тип акселерометра (устройства, которое измеряет как скорость объекта меняется со временем). Объединив эту информацию с данными вращения и исходным положением объекта, можно вычислить его текущее местоположение.

Обычные акселерометры используются во многих устройствах, таких как мобильные телефоны и ноутбуки, но не могут поддерживать свою точность в течение длительных периодов времени без внешнего источника отсчета. Квантовый акселерометр использует ультрахолодные атомы для проведения высокоточных измерений: при охлаждении до чрезвычайно низких температур частицы начинают проявлять свою «квантовую» природу с «волнообразными свойствами»; когда атомы двигаются через датчик, с помощью серии лазерных импульсов формируется «оптическая линейка», позволяющая точно измерить ускорение атомов.

Источник: The Quantum Insider, Imperial College London, Sky News


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