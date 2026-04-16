Не в бункер, а в розетку: Rolls-Royce будет питать 3 млн британских домов тремя миниатюрными ядерными реакторами

В начале недели британское правительство окончательно одобрило строительство трех малых модульных реакторов (SMR) на площадке Вайлфа на острове Англси, Северный Уэльс. Это совместный проект- партнерство между Rolls-Royce и Great British Energy — Nuclear.





Одобрение проекта и партнерство

Проект направлен на развитие отечественных низкоуглеродных энергетических технологий. По данным BBC, три установки имеют совокупную мощность, достаточную для обеспечения электроэнергией около 3 миллионов домов в течение более 60 лет. Если все пойдет по плану, первые SMR британского производства могут начать поставлять электроэнергию к национальной сети уже в 2030-х годах.

«Это критически важный рубеж для Rolls-Royce SMR, для Rolls-Royce и для Великобритании, поскольку правительство стремится реализовать свои амбиции по «золотому веку» новой ядерной энергетики», — заявил Туфан Эргинбилгич, генеральный директор Rolls-Royce, 13 апреля.

В прошлом ноябре премьер-министр сэр Кир Стармер подтвердил, что побережье Иньс-Мон (Англси) станет официальным домом для трех первых британских малых модульных реакторов. В рамках партнерства стоимостью 2,5 миллиарда фунтов стерлингов площадка превращается в высокотехнологичную энергетический хаб.

Возрождение Уайлфы

Оригинальная атомная станция Уайлфа, когда-то старейшая ядерная электростанция Великобритании, завершила 44 года работы в 2015 году, исчерпав свой естественный ресурс. Закрытие станции было обусловлено устаревшей инфраструктурой реакторов 1960-х годов и прекращением в 2008 году производства специального топлива, необходимого для их работы. Хотя первоначальные планы по замене были отменены в 2021 году, площадка теперь начинает новую главу после предложений 2024 года по ее превращению в современный энергетический хаб.





«Проект — это безоговорочная победа для британских инноваций», — заявил руководитель Rolls-Royce SMR Крис Холертон.

Реактор Rolls-Royce SMR — это водо-водяной реактор мощностью 470 МВт, рассчитанный на надежную базовую нагрузку не менее 60 лет. Каждая установка имеет компактные размеры примерно 16 на 4 метра. Согласно сообщению World Nuclear News, модульная конструкция позволяет изготавливать 90% установки за пределами площадки. Перенос основного объема работ за пределы площадки минимизирует местные неудобства и обеспечивает значительно более быстрый и предсказуемый график строительства.

Энергетическая независимость

Стремление к энергетической независимости стало девизом британского правительства. Развивая собственное производство, Великобритания стремится защитить себя от глобальных скачков цен, одновременно выполняя амбициозные цели по нулевых выбросов. Для дальнейшего продвижения ядерных амбиций Великобритании из Национального фонда благосостояния выделено 599 миллионов фунтов стерлингов на поддержку инженерных разработок и развертывания этих реакторов.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

«Мы не можем позволить себе исключить ни одно низкоуглеродное решение. Ядерная энергетика должна быть частью портфеля, если мы действительно хотим достичь климатических целей», — прокомментировал Фатих Бирол, исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА).

Проект является мощным двигателем занятости. По оценкам чиновников, он создаст 8 000 новых рабочих мест. Из них 3 000 будут сосредоточены непосредственно в Англсе, еще 5 000 распределятся по всей национальной цепочке поставки. Отраслевые лидеры назвали это решение «историческим шагом» в развитии валлийской промышленности, позиционируя площадку как стартовую площадку для первого британского флота малых модульных реакторов.

Перспективы и вызовы

Вайлфа уже знала неудачные старты ранее. Предварительный план по большой станции был отменен в 2021 году, оставив местную общину в неопределенности. Хотя работы на площадке начинаются немедленно, окончательное инвестиционное решение ожидается только в начале следующего десятилетия.

Цель — преодолеть все планировочные и регуляторные препятствия, чтобы реакторы заработали в 2030-х годах. Этот временной план гарантирует, что после урегулирования финансовых и правовых вопросов площадка сможет начать поставлять электроэнергию в сеть в течение следующего десятилетия.

Ядерный контекст

Малые модульные реакторы привлекают все больше внимания во всем мире именно из-за своей гибкости: в отличие от традиционных гигантских атомных станций, их можно строить серийно на заводах, а затем транспортировать к месту монтажа, что существенно сокращает время и стоимость строительства. По прогнозам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), к 2050 году в мире может быть введено в эксплуатацию от 80 до 300 SMR — преимущественно в странах, стремящихся одновременно сократить выбросы углерода и избавиться от зависимости от импортируемых энергоносителей.

«Ядерная энергия может быть страшной. Но изменение климата тоже страшно», — написал Билл Гейтс в своей книге по этому поводу.

Отдельного внимания заслуживает и радиационная безопасность современных SMR: новые поколения реакторов проектируются с так называемыми «пассивными системами безопасности», которые не требуют активного вмешательства операторов или внешнего электропитания для аварийного охлаждения. Это кардинально отличает их от реакторов эпохи Чернобыля и Фукусимы, где именно отказ активных систем охлаждения привел к катастрофам.





Источник: Interesting Engineering