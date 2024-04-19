Новости Украина 19.04.2024 в 16:25 comment views icon
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Эйчар-самозванец и подозрительные офферы: UX/UI-дизайнерам придумали новую мошенническую схему

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Ігор Шелудченко

Автор новин

UX/UI-дизайнер Виктория Джусь наткнулась на новую схему мошенничества — самозванец представился эйчаром компании ZIO-soft и требовал подписать оффер и договор о неразглашении.

Но, как оказалось потом, в самой компании о нем ничего не знают. Да и фамилия у него в Telegram — Антон Король, в профиле указан Антон Королев.

Деталями своей истории она поделилась в заметке на LinkedIn.

Вакансия из Telegram-бота

Вакансию она нашла в Telegram-боте, который собирает публикации с разных каналов. Контакт перенаправил на «HR Антон Король». И в ходе разговора у девушки начали появляться подозрения:

  • в Telegram стояло автоудаление сообщений;
  • не очень радостно хотел предоставлять ссылку на сайт компании;
  • общался без видео и на русском.

На собеседовании Антон практически сразу рассказал, что она им подходит.

«Я счастлива! Знаете почему? Потому что я долго ищу первую работу! Нифига не понимаю как происходит найм в ИТ! Еще и Антон-г…н сказал, что в компании даже есть дизайнеры из GoIT (Виктория — выпускница курсов GoIT). Уже мысленно трачу деньги на Мас через 3 месяца», — написала она.

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Предложение, NDA

За этим последовало предложение подписать оффер и договор о неразглашении. Но и здесь сомнения усиливались:

  • никакой информации о компании найти не удалось;
  • договор о неразглашении был странным;
  • нашла профиль эйчара на LinkedIn, но там фамилия была другая и имел он всего лишь 20 контактов.

В частности, в профиле указано, что мужчина является выпускником университета Альфреда Нобеля.

Эйчар-самозванец и подозрительные офферы: UX/UI-дизайнерам придумали новую мошенническую схему

После этого девушка попросила совета у знакомых и ей порекомендовали требовать собеседование с лидом и командой. И на этом, в принципе, историю можно считать завершенной.

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Ей ответили, что «лед очень занят, поэтому и помощь ищут, чтобы задачи разбросать». После еще одной просьбы эйчар-самозванец перестал отвечать.

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После этого она пошла в комментарии на DOU. И тут все совсем стало понятно — такой человек там не работает.

Эйчар-самозванец и подозрительные офферы: UX/UI-дизайнерам придумали новую мошенническую схему

Владелец отметил, что вероятно они наткнулись на компанию с похожим названием. Однако ссылка, которую предоставил мошенник и владелец совпадают.

Члены сообщества допустили, что, вероятно, таким образом мошенники пытаются через договор получить конфиденциальную информацию (данные карты, счета).

Или же, возможно, предложат пройти платную стажировку.

Аналогичным опытом поделились в комментариях и другие соискателю работы.

«Привет, почти идентичный опыт с этим «hr», после просмотра портфолио моментально оценил, что я им подхожу, он сказал, что их дизайнер заходил посмотреть в фигме с именем Sergei Frolov, но сомневаюсь, что я скинул свои файлы и дизайнер в это же время был свободен и зашел. Только до момента собеседования не дошли, оно было назначено, но он оба раза читал мои сообщения и игнорировал, его не состоялось. В первый раз у него удалился чат и он забыл о собеседовании. Назначил на другой день, тоже самое», — написала дизайнер Яна Ходжинская.


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