Эйчар-самозванец и подозрительные офферы: UX/UI-дизайнерам придумали новую мошенническую схему

UX/UI-дизайнер Виктория Джусь наткнулась на новую схему мошенничества — самозванец представился эйчаром компании ZIO-soft и требовал подписать оффер и договор о неразглашении.

Но, как оказалось потом, в самой компании о нем ничего не знают. Да и фамилия у него в Telegram — Антон Король, в профиле указан Антон Королев.

Деталями своей истории она поделилась в заметке на LinkedIn.

Вакансия из Telegram-бота

Вакансию она нашла в Telegram-боте, который собирает публикации с разных каналов. Контакт перенаправил на «HR Антон Король». И в ходе разговора у девушки начали появляться подозрения:

в Telegram стояло автоудаление сообщений;

не очень радостно хотел предоставлять ссылку на сайт компании;

общался без видео и на русском.

На собеседовании Антон практически сразу рассказал, что она им подходит.

«Я счастлива! Знаете почему? Потому что я долго ищу первую работу! Нифига не понимаю как происходит найм в ИТ! Еще и Антон-г…н сказал, что в компании даже есть дизайнеры из GoIT (Виктория — выпускница курсов GoIT). Уже мысленно трачу деньги на Мас через 3 месяца», — написала она.

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Предложение, NDA

За этим последовало предложение подписать оффер и договор о неразглашении. Но и здесь сомнения усиливались:

никакой информации о компании найти не удалось;

договор о неразглашении был странным;

нашла профиль эйчара на LinkedIn, но там фамилия была другая и имел он всего лишь 20 контактов.

В частности, в профиле указано, что мужчина является выпускником университета Альфреда Нобеля.

После этого девушка попросила совета у знакомых и ей порекомендовали требовать собеседование с лидом и командой. И на этом, в принципе, историю можно считать завершенной.

Ей ответили, что «лед очень занят, поэтому и помощь ищут, чтобы задачи разбросать». После еще одной просьбы эйчар-самозванец перестал отвечать.

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После этого она пошла в комментарии на DOU. И тут все совсем стало понятно — такой человек там не работает.

Владелец отметил, что вероятно они наткнулись на компанию с похожим названием. Однако ссылка, которую предоставил мошенник и владелец совпадают.

Члены сообщества допустили, что, вероятно, таким образом мошенники пытаются через договор получить конфиденциальную информацию (данные карты, счета).

Или же, возможно, предложат пройти платную стажировку.

Аналогичным опытом поделились в комментариях и другие соискателю работы.