Эйчар-самозванец и подозрительные офферы: UX/UI-дизайнерам придумали новую мошенническую схему

UX/UI-дизайнер Виктория Джусь наткнулась на новую схему мошенничества — самозванец представился эйчаром компании ZIO-soft и требовал подписать оффер и договор о неразглашении.
Но, как оказалось потом, в самой компании о нем ничего не знают. Да и фамилия у него в Telegram — Антон Король, в профиле указан Антон Королев.
Деталями своей истории она поделилась в заметке на LinkedIn.
Вакансия из Telegram-бота
Вакансию она нашла в Telegram-боте, который собирает публикации с разных каналов. Контакт перенаправил на «HR Антон Король». И в ходе разговора у девушки начали появляться подозрения:
- в Telegram стояло автоудаление сообщений;
- не очень радостно хотел предоставлять ссылку на сайт компании;
- общался без видео и на русском.
На собеседовании Антон практически сразу рассказал, что она им подходит.
«Я счастлива! Знаете почему? Потому что я долго ищу первую работу! Нифига не понимаю как происходит найм в ИТ! Еще и Антон-г…н сказал, что в компании даже есть дизайнеры из GoIT (Виктория — выпускница курсов GoIT). Уже мысленно трачу деньги на Мас через 3 месяца», — написала она.
Предложение, NDA
За этим последовало предложение подписать оффер и договор о неразглашении. Но и здесь сомнения усиливались:
- никакой информации о компании найти не удалось;
- договор о неразглашении был странным;
- нашла профиль эйчара на LinkedIn, но там фамилия была другая и имел он всего лишь 20 контактов.
В частности, в профиле указано, что мужчина является выпускником университета Альфреда Нобеля.
После этого девушка попросила совета у знакомых и ей порекомендовали требовать собеседование с лидом и командой. И на этом, в принципе, историю можно считать завершенной.
Ей ответили, что «лед очень занят, поэтому и помощь ищут, чтобы задачи разбросать». После еще одной просьбы эйчар-самозванец перестал отвечать.
После этого она пошла в комментарии на DOU. И тут все совсем стало понятно — такой человек там не работает.
Владелец отметил, что вероятно они наткнулись на компанию с похожим названием. Однако ссылка, которую предоставил мошенник и владелец совпадают.
Члены сообщества допустили, что, вероятно, таким образом мошенники пытаются через договор получить конфиденциальную информацию (данные карты, счета).
Или же, возможно, предложат пройти платную стажировку.
Аналогичным опытом поделились в комментариях и другие соискателю работы.
«Привет, почти идентичный опыт с этим «hr», после просмотра портфолио моментально оценил, что я им подхожу, он сказал, что их дизайнер заходил посмотреть в фигме с именем Sergei Frolov, но сомневаюсь, что я скинул свои файлы и дизайнер в это же время был свободен и зашел. Только до момента собеседования не дошли, оно было назначено, но он оба раза читал мои сообщения и игнорировал, его не состоялось. В первый раз у него удалился чат и он забыл о собеседовании. Назначил на другой день, тоже самое», — написала дизайнер Яна Ходжинская.