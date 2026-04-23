CATL представила новую батарею для электрокаров со скоростью зарядки от 10% до 98% буквально за 6 минут.





Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LFP) Shenxing третьего поколения, как отмечается, эффективно работает при низких температурах и суровых погодных условиях. Разработка должна составить конкуренцию аналогам от BYD и других ведущих производителей

В прошлом году CATL заявляла, что их передовые батареи способны обеспечить запас хода 520 км всего за 5 минут зарядки. Сейчас новая батарея заряжается от 10% до 98% за 6 мин 27 сек. Это значительно быстрее аккумуляторов Blade Battery 2.0 от Blade Battery 2.0 от BYD.

Для тех, кто не хочет ждать и 6 минут, CATL заявляет, что батарея Shenxing способна зарядиться с 10% до 35% за одну минуту. Она заряжается до 80% за 3 мин 44 сек. При низких температурах скорость зарядки несколько падает, однако в компании заявляют, что даже при минус 30°C аккумулятор заряжается до 98% за 9 мин.





В CATL объясняют, что невероятная скорость зарядки достигается вследствие низкого внутреннего сопротивления для сверхбыстрой зарядки, который составляет 0,25 мОм. Батарея также использует технологию охлаждения верхней зоны, что повышает эффективность охлаждения на 20%. Shenxing оснащена системой измерения температуры для высокоточного мониторинга каждой ячейки.

Аккумулятор имеет систему самонагрева, которая использует быстрые импульсы нагрева для улучшения зарядки при низких температурах. CATL также обещает, что батарея сохранит 90% емкости и после 1000 циклов сверхбыстрой зарядки.

Компания также предлагает замену батареи при необходимости, однако с такой скоростью зарядки это вряд ли понадобится. Кроме этого CATL представила третье поколение Li-ion-батарей Qilin. Тройная конструкция обеспечивает примерно такую же скорость зарядки, что и Shenxing, однако имеет меньший вес, гарантирует запас хода в более 1000 км и объемную плотность энергии 600 Вт·ч/л.

Ранее мы писали, что после недавнего тестирования Na-ion аккумуляторов состоялся мировой дебют первого массового электромобиля с натрий-ионной батареей. CATL начала тестировать Na-ion аккумуляторы в легковых авто.

Источник: TechSpot; CarNewsChina