Экс-сотрудники украинского LG уже неделю призывают топ-менеджмент компании закрыть бизнес в россии

Экс-сотрудники украинского LG уже неделю призывают топ-менеджмент тех. гиганта закрыть бизнес в россии. Однако компания никак не реагирует на войну и продолжает вести бизнес в России. В связи с этим экс-сотрудники украинского LG опубликовали следующее обращение:

«Мы, украинцы, работавшие в LG Electronics Украина в течение последних 30 лет, обращаемся к вам – остановите свой бизнес в стране-агрессоре, в стране-убийце мирных жителей и детей, в стране-террористе.

Мы присылали сотню писем на частные и корпоративные электронные адреса, размещали их в социальных сетях.

Какова была ваша реакция? Ничего. Вы удалили наше обращение с глобальной страницы LG!

Что будет дальше? Вы удалите нас из списка друзей? Вы вычеркнете из памяти годы, прожитые в Украине?

Молчать – это равнозначно участвовать в российском вторжении в Украину. Уплата налогов с продукции, произведенной в России, приравнивается к финансированию российской армейской машины, уничтожающей, бомбящей, убивающей УКРАИНУ и УКРАИНЦЕВ.

Пожалуйста, ПРЕКРАТИТЕ спонсировать войну, убийц и террористов!»