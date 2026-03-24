LG представила первый в мире OLED-дисплей для ноутбуков с частотой обновления 1-120 Гц

LG представила первый в мире серийный OLED-дисплей для ноутбуков с частотой обновления от 1 до 120 Гц.





Новая технология использует преимущества оксидного TFT-дисплея с минимальной утечкой тока в режиме низкой частоты обновления. Дисплей автоматически фиксирует изменения экрана и переключается со 120 Гц на 1 Гц при статическом движении.

В LG утверждают, что новый дисплей на 48% энергоэффективнее по сравнению с существующими аналогами. Компания планирует уже с 2027 года представить собственные ноутбуки с этими OLED-дисплеями. Новая технология отображения от LG впервые появляется в ноутбуках Dell XPS, представленных на CES 2026.

Базовая версия будет поддерживать разрешение 1920×1200 с переменной частотой обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц. Однако более дорогие модели не смогут работать в режиме обновления 1 Гц. Вместо этого они будут использовать частоту обновления VRR 20-120 Гц.





На данный момент Intel и BOE работают над аналогичными дисплеями с переменной частотой обновления с использованием технологии LTPO. Новые дисплеи будут использовать алгоритмы ИИ для определения момента, когда нужно снизить частоту до 1 Гц, в частности, когда пользователь не находится вблизи экрана.

Первые экраны с частотой обновления 1 Гц появились в мобильных устройствах в конце 2010 года. Apple первой внедрила эту технологию в Watch Series 5, используя LTPO-дисплей, который мог переключаться с 60 Гц на 1 Гц для экономии энергии. Уже через несколько лет смартфоны начали использовать ту же технологию, в частности OnePlus 9 и Oppo Find X3 Pro.

Источник: Tom’s Hardware