Новости Устройства 24.03.2026 comment views icon

LG представила первый в мире OLED-дисплей для ноутбуков с частотой обновления 1-120 Гц

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

LG представила перший у світі OLED-дисплей для ноутбуків з частотою оновлення 1-120 Гц

LG представила первый в мире серийный OLED-дисплей для ноутбуков с частотой обновления от 1 до 120 Гц.


Новая технология использует преимущества оксидного TFT-дисплея с минимальной утечкой тока в режиме низкой частоты обновления. Дисплей автоматически фиксирует изменения экрана и переключается со 120 Гц на 1 Гц при статическом движении.

В LG утверждают, что новый дисплей на 48% энергоэффективнее по сравнению с существующими аналогами. Компания планирует уже с 2027 года представить собственные ноутбуки с этими OLED-дисплеями. Новая технология отображения от LG впервые появляется в ноутбуках Dell XPS, представленных на CES 2026. 

Базовая версия будет поддерживать разрешение 1920×1200 с переменной частотой обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц. Однако более дорогие модели не смогут работать в режиме обновления 1 Гц. Вместо этого они будут использовать частоту обновления VRR 20-120 Гц.


На данный момент Intel и BOE работают над аналогичными дисплеями с переменной частотой обновления с использованием технологии LTPO. Новые дисплеи будут использовать алгоритмы ИИ для определения момента, когда нужно снизить частоту до 1 Гц, в частности, когда пользователь не находится вблизи экрана. 

Первые экраны с частотой обновления 1 Гц появились в мобильных устройствах в конце 2010 года. Apple первой внедрила эту технологию в Watch Series 5, используя LTPO-дисплей, который мог переключаться с 60 Гц на 1 Гц для экономии энергии. Уже через несколько лет смартфоны начали использовать ту же технологию, в частности OnePlus 9 и Oppo Find X3 Pro.

Ранее мы писали, что Samsung показала на CES 2026 складной OLED-дисплей без складки. Между тем ноутбук Lenovo ThinkPad Rollable XD получит вертикальный дисплей.

Спецпроекты
Источник: Tom’s Hardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить