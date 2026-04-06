Если бы LG не решила прекратить производство смартфонов, первый гаджет со сворачиваемым экраном можно было бы увидеть еще в 2021 году.





Куда там даже сейчас современным складным моделям Samsung этого года? Популярный ютубер JerryRigEverything разобрал редкий смартфон LG Rollable со сворачиваемым экраном, который, к сожалению, так и не вышел на рынок.

Первый смартфон со сворачиваемым экраном был выпущен в очень небольшом количестве, а затем распространен среди работников LG. До сих пор никто полноценно не разбирал этот смартфон, ведь количество этих гаджетов очень ограничено, никто бы не рискнул повредить уже раритетное устройство, разбирая его.

Однако спустя 4 года JerryRigEverything позволяет заглянуть внутрь этого необычного гаджета. Ютубер в видеоролике показывает как сворачивается и разворачивается гибкий OLED-дисплей и как этот механизм работает изнутри.





Для этого в смартфоне используется комбинация из двух моторчиков и пружинного механизма с тремя рычагами, обеспечивая равномерное движение всей внутренней конструкции. В сложенном виде свернутая часть OLED-дисплея скрыта за прозрачной стеклянной панелью и выступает индикатором состояния или дополнительным задним дисплеем, в частности, для предварительного просмотра селфи с помощью основной камеры.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

В последнее время ни один из производителей не вносил столько новшеств в одно устройство, особенно, если учесть, что это абсолютно нормально работающее устройство, выпущенное 5 лет назад.

Источник: NotebookCheck