Electronic Arts приобретает студию Glu Mobile за 2,4 миллиарда долларов

Electronic Arts сообщила о приобретении разработчика мобильной игры Kim Kardashian: Hollywood, студии Glu Mobile. В официальном пресс-релизе сказано, что сумма сделки составляет $2.4 миллиарда. Стороны ожидают, что все формальности будут улажены до окончания второго квартала (30 июня). Генеральный директор EA Эндрю Уилсон отметил, что его компания приняла решение о приобретении Glu Mobile, поскольку считает, что «мобильная платформа является самой быстрорастущей на планете».

Looking forward to welcoming the Glu Mobile team to Electronic Arts, and to creating the industry’s best mobile team together! @glumobile https://t.co/9vQxuhzO81

— Electronic Arts (@EA) February 8, 2021