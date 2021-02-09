Electronic Arts приобретает студию Glu Mobile за 2,4 миллиарда долларов





Electronic Arts сообщила о приобретении разработчика мобильной игры Kim Kardashian: Hollywood, студии Glu Mobile. В официальном пресс-релизе сказано, что сумма сделки составляет $2.4 миллиарда. Стороны ожидают, что все формальности будут улажены до окончания второго квартала (30 июня). Генеральный директор EA Эндрю Уилсон отметил, что его компания приняла решение о приобретении Glu Mobile, поскольку считает, что «мобильная платформа является самой быстрорастущей на планете».

Looking forward to welcoming the Glu Mobile team to Electronic Arts, and to creating the industry’s best mobile team together! @glumobile https://t.co/9vQxuhzO81 — Electronic Arts (@EA) February 8, 2021

После приобретения Glu Mobile, EA удвоит размер своего мобильного бизнеса. Помимо Kim Kardashian: Hollywood, Glu также известна разработкой Diner Dash: Adventures и других игр о знаменитостях, таких как Бритни Спирс, Ники Минаж, Джейсон Стэтхэм и Гордон Рэмзи. Кроме того, студия занималась разработкой приложения социальной сети от Тейлор Свифт, правда оно уже не существует. Проекты Glu Mobile — это, как правило, бесплатные игры с микротранзакциями, что является бизнес-моделью, которую хочет развивать EA.

Glu Mobile и ее 800 сотрудников будут продолжать работать независимо, но они смогут принимать участие в разработке проектов EA наряду со своими собственными. Они также получат возможность пользоваться преимуществами маркетинга и глобального присутствия EA для увеличения аудитории своих игр. Уилсон добавил, что у Glu пока нет «большого международного охвата», несмотря на свой успех, и именно в этом аспекте EA может ей помочь.

Источник: Engadget