Electronic Arts реорганизуется — внутренние студии разделят между EA Entertainment и EA Sports

Electronic Arts меняет структуру: один из главных издателей игр решил реорганизовать свои внутренние студии, разделив их между двумя независимыми структурными единицами с разными руководителями — EA Entertainment и EA Sports.

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Это не радикальная перекройка структуры, а скорее ее переосмысливание. Новое EA Entertainment — ​​это практически прежнее EA Games. С новым названием подразделение получит большую автономию и скорее всего теперь будет заниматься не только развитием игровых франшиз, но и другими медиаактивами компании в смежных сферах. В то же время EA Sports по-прежнему будет отвечать за спортивные и гоночные игры.

Руководящий состав Electronic Arts останется в большинстве своем неизменным, хотя некоторые перестановки все же произойдут. Так, новое EA Entertainment возглавит Лора Мили, ранее занимавшая должность операционного директора EA. Соучредитель Respawn Винс Зампелла будет руководить студиями EA, ответственными за Apex Legends, а также игры серий Star Wars и Battlefield. В подчинении Саманты Райан останутся студии BioWare, Maxis, Motive и Full Circle, тогда как Джефф Карп и в дальнейшем будет отвечать за мобильные игры. В то же время EA Sports и дальше будет возглавлять Кэм Вебер.

EA покинет Крис Браззо, занимавший должность директора отдела Experiences (PR, маркетинг и социальные элементы в играх), и финансовый директор Крис Су. Бывших топ-менеджеров на этих должностях заменят новые — Дэвид Тинсон и Стюарт Кенфилд соответственно.

По словам гендиректора Эндрю Уилсона, эти изменения расширят автономию отдельных команд и обеспечат их необходимыми полномочиями для принятия быстрых и одновременно далеко идущих решений для адаптации к изменениям меняющейся рыночной среды.

В марте EA сообщила о сокращении 6% штата в рамках реструктуризации (около 800 сотрудников) в рамках утвержденного плана реструктуризации и антикризисных мер, что приведет к дополнительным расходам от $170 млн до $200 млн.