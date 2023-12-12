Электромобиль Xiaomi засняли на дороге без камуфляжа

Xiaomi постепенно делится информацией о своей предстоящей попытке выйти на рынок электромобилей. Недавно поделилась студийными изображениями SU7. Однако сейчас автомобиль Xiaomi был снят на дороге без камуфляжа.
Xiaomi показала первый электрокар – седан с панорамной стеклянной крышей и максималкой 265 км/ч
На видео из китайской соцсети показан Xiaomi SU7, который предположительно находится на тестировании. Надпись SU7 на номере автомобиля четко читается. К сожалению, это единственный ракурс этого электрокара на видео.