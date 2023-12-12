Электромобиль Xiaomi засняли на дороге без камуфляжа

Xiaomi постепенно делится информацией о своей предстоящей попытке выйти на рынок электромобилей. Недавно поделилась студийными изображениями SU7. Однако сейчас автомобиль Xiaomi был снят на дороге без камуфляжа.

На видео из китайской соцсети показан Xiaomi SU7, который предположительно находится на тестировании. Надпись SU7 на номере автомобиля четко читается. К сожалению, это единственный ракурс этого электрокара на видео.