Электронный кабинет военнообязанного заработает до 17 июня

Электронный кабинет военнообязанного, согласно согласованным правовым нормам, должен заработать до 17 июня.
Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».
Военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации, утвержденного Верховной Радой (то есть, 18 июля), обязаны уточнить свои учетные данные через..:
- центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста;
- в ТЦК по месту своего пребывания или нахождения.
Таким образом, закон о мобилизации предусматривает именно обязанность, а не право уточнить данные о мобильном телефоне и реальный адрес.
Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста фактически создается на каждое такое лицо автоматически путем сопоставления данных из разных реестров.
Сам закон о мобилизации не содержит деталей о таком Электронном кабинете — но он был введен другим законом №3549-IX о цифровизации воинского учета, вступившим в силу 4 апреля 2024 года (законопроект 10062).
Вместе с тем, закон о цифровизации воинского учета дает Кабмину месяц на то, чтобы принять необходимые подзаконные акты.
Поэтому, до 4 маясоответствующие официальные документы для регулирования Электронного кабинета военнообязанного должны быть приняты.
Сам же закон об усилении мобилизации предусматривает, что Кабмин должен в двухмесячный срок со дня опубликования этого Закона обеспечить создание и функционирование электронного кабинета призывника, военнообязанного или резервиста — то есть, до 17 июня.
Отметим, 11 апреля, Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона№10449об усилении мобилизации.
Закон вносит изменения в процедуру учета данных, вводит наказание за уклонение.
А на днях стало известно, что Минобороныоцифровалданные всех потенциальных призывников.