Электронный кабинет военнообязанного заработает до 17 июня

Электронный кабинет военнообязанного, согласно согласованным правовым нормам, должен заработать до 17 июня.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации, утвержденного Верховной Радой (то есть, 18 июля), обязаны уточнить свои учетные данные через..:

центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);

Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста;

в ТЦК по месту своего пребывания или нахождения.

Таким образом, закон о мобилизации предусматривает именно обязанность, а не право уточнить данные о мобильном телефоне и реальный адрес.

Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста фактически создается на каждое такое лицо автоматически путем сопоставления данных из разных реестров.

Сам закон о мобилизации не содержит деталей о таком Электронном кабинете — но он был введен другим законом №3549-IX о цифровизации воинского учета, вступившим в силу 4 апреля 2024 года (законопроект 10062).

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Вместе с тем, закон о цифровизации воинского учета дает Кабмину месяц на то, чтобы принять необходимые подзаконные акты.

Поэтому, до 4 маясоответствующие официальные документы для регулирования Электронного кабинета военнообязанного должны быть приняты.

Сам же закон об усилении мобилизации предусматривает, что Кабмин должен в двухмесячный срок со дня опубликования этого Закона обеспечить создание и функционирование электронного кабинета призывника, военнообязанного или резервиста — то есть, до 17 июня.

Отметим, 11 апреля, Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона№10449об усилении мобилизации.

Закон вносит изменения в процедуру учета данных, вводит наказание за уклонение.

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А на днях стало известно, что Минобороныоцифровалданные всех потенциальных призывников.