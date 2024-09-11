Электрический спидстер Nissan Ariya NISMO в Европе: двигатель мощностью 320 кВт и разгон до «сотни» за 5 секунд

Nissan представила электрический спидстер Ariya NISMO в Европе во время проведения мероприятия на World EV Day. Этот электромобиль отмечает возвращение бренда NISMO в Европу.

Ariya NISMO имеет силовую установку мощностью 320 кВт с 600 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 5 секунд. Даже на шоссе этот спидстер ускоряется от 80 до 120 км/ч за 2,4 секунды.

Самая быстрая Ariya была тщательно настроена для обеспечения исключительного контроля и стабильности. Автомобиль получил модифицированную подвеску, сбалансированное шасси и чувствительный к скорости гидроусилитель руля.

Аккумулятор емкостью 87 кВтч обеспечивает «достаточный запас хода для ежедневной езды и активных приключений в выходные», однако конкретный запас хода не упоминается. Бортовое зарядное устройство мощностью 22 кВт обеспечивает быструю зарядку с помощью переменного тока. Nissan не поделился никакими подробностями о скорости зарядки постоянным током. Это может означать, что версия NISMO поддерживает те же 130 кВт, что и ее «гражданский» брат и может зарядить батарею от 20 до 80% примерно за 30 минут.

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Спидстер имеет аэродинамический дизайн, который включает такие элементы, как удлиненный нижний бампер и задний спойлер. Это приводит к значительному улучшению коэффициента лобового сопротивления по сравнению со стандартной Ariya, а также к лучшей прижимной силе и стабильности на высоких скоростях.

Электромобиль Ariya NISMO будет доступен в четырех ярких цветах с контрастным красным упором вокруг нижней части кузова. Новинка должна появиться на европейских дорогах в январе 2025 года. Цена электрического спидстера пока не называется.

Источник: arenaev