Электричество кончилось: Nissan отменила электрический Xterra, оставив классический ДВС

Вадим Карпусь

Електрика скінчилася: Nissan скасувала електричний Xterra, залишивши класичний ДВЗ

Nissan пересматривает свои планы по электрификации модельного ряда автомобилей. Компания решила отменить проект полностью электрической версии внедорожника Xterra и вместо этого готовит модель с традиционным бензиновым двигателем и гибридной силовой установкой.


Более года назад Nissan анонсировал масштабное обновление модельного ряда автомобилей — до 2027 года планировали представить 10 новых или обновленных моделей. После обновленного Nissan Leaf 2026 модельного года, а также Rogue, Pathfinder и Sentra, в 2028 году должен был появиться совершенно новый «приключенческий» электрический внедорожник.

Речь шла о новом поколении Nissan Xterra — популярного в прошлом рамного внедорожника, который планировали собирать на заводе в Кантоне (штат Миссисипи, США) с использованием аккумуляторов от SK On местного производства.

В свое время Xterra хорошо зашел на рынке как более доступная альтернатива таким моделям, как Toyota 4Runner и Ford Bronco. Но после 2015 года Nissan сняла его с производства. Потому что покупатели начали массово переходить на более экономные кроссоверы, в частности Honda CR-V и Toyota RAV4.


Теперь ситуация меняется, но не так, как ожидали фанаты электрокаров. Старший вице-президент Nissan Americas Понз Пандикутира заявил на автосалоне в Нью-Йорке, что новый Xterra не получит полностью электрической версии.

По его словам, в линейке будет «чистый ДВС» — бензиновый V6 без всякой электрификации. После этого компания планирует создать гибридную версию на основе этой модели. При этом детали гибридной системы пока не определены.

«Каким именно будет гибрид, когда он появится и сколько времени пройдет после запуска бензиновой версии — это еще в процессе проработки», — заявил Понз Пандикутира.

Интересно, что еще в декабре он заявлял, что новый Xterra «не может быть только бензиновым» и компания рассматривала различные варианты: EREV, мягкий гибрид или плагин систему. Сейчас фокус сместился.

Ожидается, что новый Xterra, как и Nissan Frontier, получит рамную конструкцию и модернизированный 3,8-литровый двигатель V6.

Nissan фактически поставил электрическую версию Xterra на паузу и делает ставку на проверенную бензиновую силовую установку формулу. Таким образом, переход на электротягу в линейке рамных внедорожников Nissan откладывается, по крайней мере в ближайшей перспективе.

Источник: electrek

arrow left
