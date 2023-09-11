Embracer Group планирует продать Gearbox Entertainment ─ создателя Borderlands

Холдинг Embracer Group рассматривает возможность продажи студии Gearbox Entertainment ─ создателя серии игр Borderlands. Это стало следствием провала сделки на сумму $2 млрд. И теперь компания ищет способы заработать деньги.

В последние несколько лет Embracer Group активно скупала игровые студии и франшизы, накопив большое портфолио в сфере развлечений. Теперь холдингу принадлежат группа комиксов Dark Horse, создатель Tomb Raider Crystal Dynamics, а также права на франшизы на «Властелин колец» и «Хоббит».

Однако летом у компании сорвалась крупная сделка, что вынудило Embracer Group заняться планом реструктуризации. Он предусматривает сокращение расходов, увольнения, а также закрытие и распродажу отдельных подразделений и дочерних компаний. На днях стало известно о закрытии студии Volition Games ─ разработчика серии Saints Row. А теперь выяснилось, что Gearbox Entertainment находится в списке потенциальной продажи активов.

Embracer Group приобрела Gearbox Entertainment в 2001 году в рамках сделки на сумму около $1,3 млрд. С тех пор компания выпустила два спин-оффа Borderlands, а фильм о Borderlands должен выйти в 2024 году. В июле компания опубликовала Remnant 2 ─ RPG-шутер, ставший бестселлером месяца в США. Embracer Group намерена продать Gearbox Entertainment «международным игровым группам», хотя «сделка может не состояться».

Источник: The Verge