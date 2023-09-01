Студія Volition Games, розробник серії Saints Row, закривається через 30 років

Ігрова студія Volition Games опублікувала на офіційній сторінці LinkedIn інформацію про своє закриття. У повідомленні йдеться, що у червні цього року материнська компанія Embracer Group оголосила про програму реструктуризації, наслідком якої стало закриття студії.

«Команда Volition вже 30 років із гордістю створює розваги світового рівня для фанатів у всьому світі. Ми рухаємося пристрастю до нашої спільноти і завжди працювали, щоб доставляти радість, здивування та захоплення. У червні цього року Embracer Group оголосила про програму реструктуризації, спрямовану на посилення Embracer та збереження її позиції лідера в індустрії відеоігор. У рамках цієї програми вони оцінили стратегічні та оперативні цілі та прийняли важке рішення про негайне закриття Volition. Щоб допомогти нашій команді, ми працюємо над тим, щоб надати допомогу у працевлаштуванні та полегшити перехід для членів нашої сім’ї Volition. Ми дякуємо нашим клієнтам і шанувальникам по всьому світу за всю любов і підтримку протягом багатьох років. Ви завжди будете у наших серцях. – Volition Games»

Компанія Volition з’явилася на ринку у 1996 році. Вона утворилася в результаті розподілу офісів Parallax Software. Volition продовжила розробку ігор серії Descent. Після банкрутства Interplay Entertainment, яка була видавцем студії, у 2000 році Volition була придбана компанією THQ. Студія переключилася на розробку пригодницьких ігор, включаючи серії Red Faction, Summoner, The Punisher та Saints Row. Після банкрутства THQ її активи розпродали на аукціоні. Активи Volition (включно з правами на серію Saints Row) були придбані компанією Koch Media. Після виходу невдалого перезапуску Saints Row у листопаді 2022 року студію було передано Gearbox Entertainment через материнську компанію Embracer Group.

Зазначимо, це друге закриття ігрової студії цього тижня. Двома днями раніше про своє закриття також повідомила Mimimi Games. Гра Shadow Gambit: The Cursed Crew стала останньою у її портфоліо. Студія пропрацювала 15 років і відома за своїми попередніми проєктами Shadow Tactics та Desperados III.