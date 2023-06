Після зриву угоди на $2 млрд Embracer Group проводить реструктуризацію: закриває студії, скасовує ігри, звільняє співробітників

За кілька тижнів після того, як зірвалася угода вартістю $2 млрд, Embracer Group оголосила про намір скоротити витрати. Це виллється у закриття студій, скасування ряду ігор та скорочення персоналу. Про це йдеться у відкритому листі генерального директора Ларса Вінгефорса співробітникам компанії.

У листі йдеться про те, що Embracer Group скоротить витрати на всіх напрямках, скоротить кількість сторонніх випусків і «приділить більше уваги внутрішній інтелектуальній власності та збільшить зовнішнє фінансування великобюджетних ігор».

«Сьогодні вранці ми оголосили про програму реструктуризації Embracer Group, яка зробить нас компактнішою, сильнішою і більш цілеспрямованою і самодостатньою компанією», – сказав Вінгефорс.

Embracer відома як великий ігровий холдинг, який за останнє десятиліття поглинув багатьох розробників, видавців та придбав нерухомість. У мегакорпорацію входять такі компанії, як THQ Nordic, Plaion, Saber Interactive, Gearbox, Middle-earth Enterprises, Dark Horse Media, Coffee Stain, Crystal Dynamics, Eidos-Montreal, Asmodee, Amplifier, Deep Silver та багато інших. Наступного року очікується вихід таких ігор Embracer, як Remnant 2, Warhammer 40,000 Space Marine 2, Payday 3, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, Arizona Sunshine 2, Alone in the Dark, Homeworld 3 та ін.

Минулого місяця в Embracer Group в останній момент несподівано зірвалася угода на $2 млрд. У компанії була домовленість щодо великої угоди, досягнута в жовтні 2022 року, яка включала б «понад $2 млрд доходу за контрактом на розробку протягом 6 років». Зрив угоди має катастрофічні наслідки для компанії. Тепер вона змушена суттєво скорочувати витрати та звільняти працівників.

«В Embracer в цей час працює близько 17000 осіб, і хоча до кінця року це число буде менше, поки занадто рано давати точні прогнози», – заявив Вінгефорс.

Він додав, що Embracer спробує перевести постраждалих співробітників на інші проєкти всередині компанії, наголосивши, що «хоча ми прибираємо посади в одних компаніях, ми продовжимо наймати співробітників в інших».

Тепер Embracer розпочне «ретельний процес перевірки» інвестицій у нові проєкти з розробки ігор. Вінгефорс попередив, що компанія приділятиме «підвищену увагу підзвітності» всієї групи, «гарантуючи, що продуктивність відповідає або перевищує поточні цілі».

За словами Вінгефорса, потенційний вплив реструктуризації майже повністю буде пов’язаний із неоголошеними проєктами. Таким чином можна сподіватися, що всі анонсовані «значні» проєкти будуть випущені відповідно до плану.

Джерело: ign