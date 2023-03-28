Эмулятор Nintendo GameCube и Wii будет доступен в Steam – для использования Dolphin нужны лицензионные копии игр

Эмулятор Dolphin, позволяющий запускать игры консолей GameCube и Wii производства Nintendo появится в раннем доступе Steam бесплатно во втором квартале 2023 года.

В настоящее время он доступен для добавления в список желаний Steam. После запуска в более длинной статье разработчики обещали подробно описать функции выпуска Steam. На сайте Dolphin размещено сообщение:

«Мы рады сообщить о нашем замечательном эксперименте — Dolphin выходит в Steam! Страница нашего магазина теперь активна, и вы можете посетить ее с помощью удобного виджета. Однако из-за того, как работает Steam, вы пока не сможете загрузить эмулятор через Steam. Не стесняйтесь добавлять нас в список желаний, чтобы получать уведомления, когда Dolphin будет доступен для загрузки в Steam! Когда мы запустим программу в Steam, у нас будет тематическая статья с подробным описанием процесса и особенностей выпуска Steam. Мы рады наконец рассказать миру о нашем эксперименте. Это результат многомесячной работы, и мы надеемся, что вскоре он попадет в руки пользователей!».

Эмулятор предоставит такие улучшения, как увеличенное разрешение и частота кадров, состояния сохранения и сетевая игра онлайн.

Для использования Dolphin понадобятся лицензионные копии игр. Отказ от ответственности в Steam гласит: «Это приложение не поставляется с играми. У вас должна быть оригинальная копия любой игры, которую вы хотите использовать с Dolphin». В описании эмулятора говорится:

«Вернитесь в эпоху игр до появления микротранзакций и испробуйте библиотеку из тысяч разнообразных игр, выпущенных для этих консолей за более чем 15 лет. Эмулятор Dolphin позволяет играть в классические игры в современную эпоху благодаря поддержке дисплеев 4K, современных контроллеров и другого оборудования. Все это полностью с открытым исходным кодом и доступно для бесплатной загрузки. Эмулятор Dolphin создает на вашем устройстве виртуальную среду, способную запускать игры, изначально разработанные для двух революционных консолей Big N. Однако сам Dolphin не предоставляет ни одной игры. Это просто инструмент для запуска легально полученных копий игр. После того как вы перевели копии своих игр в совместимый формат, вы можете запускать их прямо в эмуляторе».

Dolphin также позволит получить доступ к модам, созданным сообществом. Предположительно эмулятор также будет доступен для использования со Steam Deck, что может добавить в процесс игры немного аутентичности. Эмулятор Dolphin имеет долгую историю:

Источник: Eurogamer