В Украине заработало приложение Nintendo Today

С сегодняшнего дня пользователи из Украины могут загрузить Nintendo Today — собственное мобильное приложение Nintendo с новостями для геймеров.





Nintendo представила приложение в марте прошлого года — за несколько дней до презентации Switch 2 — как такой себе ридер для фанов, который будет информировать о событиях и новостях компании.

В программе доступны два типа виджетов для главного экрана: непосредственно календарь или лента с контентом. С последующими обновлениями Nintendo Today позволил интегрировать внутренний календарь с календарем на устройстве (где даты выхода игр отображаются рядом с вашими личными событиями), добавлять контент в избранное, а также фильтровать новости и историю просмотров по любимым материалам.

Nintendo Today предлагается бесплатно, но на момент запуска не был доступен в Украине. Со вчерашнего дня, судя по сообщениям в соцсетях, эту досадную ошибку исправили — что подтверждает и возможность загрузки в App Store и Google Play.





