Energizer создала смартфон Power Max P16K Pro с батареей ёмкостью 16000 мАч

К выставке MWC 2018 компания Energizer подготовила смартфон Power Max P16K Pro. Эта модель отличается наличием батареи сверх высокой ёмкости – 16000 мАч.

Ёмкость этой батареи примерной в 4 раза превосходит показатели типичных современных аккумуляторов для смартфонов (а в некоторых случаях – и в 5 раз). Так что можно ожидать, что продолжительность автономной работы составит несколько дней, а в некоторых случаях – и до недели.

Что касается технических характеристик, то смартфон Energizer Power Max P16K Pro содержит 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 2160×1080 точек и процессор MediaTek Helio P25. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 128 ГБ. На задней панели расположена двойная камера, включающая основной 13-мегапиксельный и вспомогательный 5-мегапиксельный сенсоры. На лицевой панели имеется 8-мегапиксельная камера для селфи. Несмотря на наличие батареи ёмкостью 16000 мАч, производитель обещает «ультра тонкий дизайн». Но точные массо-габаритные характеристики этой модели пока не сообщаются. Они будут оглашены во время проведения официальной презентации, которая запланирована на 25 февраля.

Источник: gsmarena