«Энергоатом» построит новую АЭС мощностью более 4 ГВт

НАЭК «Энергоатом» объявила о возрождении проекта строительства Чигиринской АЭС. Недостроенная атомная станция вблизи Чигирина в Черкасской области получит четыре энергоблока по американской технологии AP1000, мощностью 1,1 ГВт каждый.

Чигиринскую АЭС, а также город атомщиков Орбита начали строить во времена СССР и прекратили в 1989 году. Станция расположена вблизи Кременчугского водохранилища. Орбита также будет достроена вместе со станцией. Чигиринский городской совет уже предоставил разрешение на разработку проекта землеустройства для выделения земельных участков в пользование «Энергоатом», а также предоставил более 38 га в пользование энергогенерирующей компании.

«Энергоатом намерен возродить Орбиту, сделав ее одним из самых современных городков вроде Нетешина, Южноукраинска или Вараша. Успешная реализация этих планов, безусловно, является весомой инвестицией в послевоенное восстановление и поддержку энергетической безопасности государства. Внедрение инновационных ядерных технологий сделает Украину лидером в сфере атомной энергетики с уникальным опытом и собственными технологическими решениями», — отметил руководитель НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.

Также для усиления энергетической безопасности ранее было принято решение построить 5 и 6 блоки Хмельницкой АЭС по американской технологии. Проект AP1000 разработанный компанией Westinghouse, это водо-водяной реактор с двумя контурами охлаждения, улучшенным использованием пассивных средств безопасности и акцентом на экономическую эффективность строительства и эксплуатации.

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Источник: НАЭК «Энергоатом» Энергоатом»

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