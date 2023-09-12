«Энергоатом» и Westinghouse договорились о сотрудничестве по развертыванию в Украине малого модульного реактора AP300

НАЭК «Энергоатом» и американская компания Westinghouse Electric Company заключили меморандум о взаимопонимании в сфере внедрения малого модульного реактора Westinghouse AP300 в Украине. Соответствующий документ подписали президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин и главный исполнительный директор Westinghouse Патрик Фрагман.

Соглашение предусматривает создание совместной рабочей группы для сотрудничества в заключении контрактов, лицензировании и налаживании локальной цепи поставки.

«У Украины есть все перспективы стать одним из лидеров чистой энергии и нарастить мощности атомной генерации как благодаря строительству новых энергоблоков большой мощности, так и благодаря установке малых модульных реакторов, первые из которых могут появиться уже в ближайшие десять лет», – заявил министр энергетики Украина Герман Галущенко.

Он добавил, что важной составляющей договоренностей является локализация производства. Ведь у Украины есть одни из лучших в мире специалистов атомной отрасли.

В свою очередь исполнительный директор компании Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман отметил, что компания рада поддержать украинский народ и «Энергоатом» чистой, надежной и безопасной энергией.

Напомним, Энергетическая стратегия Украины до 2050 года предусматривает переход к безуглеродной энергетике, для которой одной из базовых будет атомная генерация. Внедрение технологий малых модульных реакторов определяется одним из приоритетов развития атомной энергетики.

Источник: Энергоатом