EOS Data Analytics получила первые снимки с агроспутника EOS SAT-1, разработанного в Украине

В январе этого года SpaceX вывела в космос спутник EOS SAT-1 (первый из агроориентированного созвездия EOSDA), принадлежащий компании EOS Data Analytics Макса Полякова. Это продуктовая компания, работающая в сфере коммерческого космоса с головным офисом в США и центрами разработки в Украине. Теперь EOS Data Analytics получила первые обработанные снимки со спутника EOS SAT-1.

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EOS SAT – это группировка, состоящая из семи малых оптических спутников, способствующих внедрению устойчивого сельского хозяйства и мониторингу лесных угодий, предоставляя высококачественные данные для анализа. Планируется, что EOS SAT достигнет полной функциональности к 2025 году и будет охватывать 100% территорий стран с самыми большими площадями сельскохозяйственных угодий и лесов, что составляет 98,5% таких земель по всему миру.

Считается, что благодаря таким техническим характеристикам EOS SAT, как большое количество спектральных каналов и высокое разрешение изображений, это созвездие имеет более широкие возможности для решения неотложных мировых проблем в агросфере, прежде всего, обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Малый оптический спутник EOS SAT-1, ориентированный на нужды сельского хозяйства, способен ежедневно осуществлять мониторинг территорий площадью до миллиона квадратных километров с помощью 11 агроориентированных спектральных каналов.

Сразу после запуска EOSDA установила стабильную связь со спутником и начала передавать телеметрию на наземную станцию. Следующей задачей было убедиться, что бортовой компьютер должным образом обрабатывает данные как на уровне прошивки, так и на уровне программного обеспечения. Наконец, когда все задачи калибровки и валидации были успешно выполнены, а полезная нагрузка была введена в эксплуатацию, EOSDA получила первые обработанные снимки с EOS SAT-1.

Первые снимки со спутника, полученные в результате панхроматического слияния, демонстрируют испанскую провинцию Сеговия (полоса съемки 46 км) и Кейптаун (полоса съемки 44 км) и имеют разрешение 1,5 метра. Изображения были обработаны в рамках решения GS4EO от DEIMOS для наземного сегмента. Снимки получены с помощью двух высокоточных камер DragonEye, установленных на спутник и разработанных компанией Dragonfly Aerospace, входящей в экосистему Noosphere Макса Полякова.

Перед получением первых изображений EOSDA убедилась, что структура спутниковой платформы, оптические модули, модули связи и энергосистемы, а также такие подсистемы, как система тепловой нагрузки, обработки бортовых данных (OBDH) и системы орбитального контроля (AOCS), работают должным образом и прошли необходимые испытания. На этапе ввода в эксплуатацию планируется провести еще большее количество тестов и проверок, прежде чем данные спутника начнут использоваться в решениях EOSDA.