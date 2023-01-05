SpaceX вивела у космос супутник EOS SAT-1 (перший з агро-орієнтованого сузір’я EOSDA), розроблений та створений в Україні

3 січня під час місії Transporter-6 компанія SpaceX вивела в космос не лише український наносупутник PolyITAN-HP-30, а ще й перший супутник сузір’я EOSDA компанії EOS Data Analytics. Це продуктова компанія, яка працює у сфері комерційного космосу, з головним офісом в США та центрами розробки в Україні (Київ, Дніпро Запоріжжя). Багато компонентів супутника були українськими, то ж його теж можна назвати українським.

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Супутник EOS SAT-1 — це власна розробка компаній, що входять до Noosphere підприємця Макса Полякова. Операційний процес повного циклу встановлено через вертикальну інтеграцію компаній в екосистемі Noosphere — EOS Data Analytics, Dragonfly Aerospace, SETS, Flight Control Propulsion.

Супутник EOS SAT-1 був побудований та оснащений двома високоточними камерами DragonEye українсько-південноафриканської компанії Dragonfly Aerospace. Двигун супутника розробила українська компанія SETS (Space Electric Thruster Systems), а компанія Flight Control Propulsion забезпечила 3D друк деталей та виготовлення елементів корпусу. EOSDA отримуватиме знімки з супутника для подальшої обробки та забезпечення своїх клієнтів даними для прийняття обґрунтованих рішень в аграрному секторі.

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Зазначається, що після старту ракети Falcon 9 супутник був успішно доставлений на низьку навколоземну орбіту. Невдовзі EOS SAT-1 передав телеметрію та дані щодо стану систем. Це свідчить про плановий початок його роботи на орбіті.

EOS SAT-1 – це перший супутник угруповання EOS SAT, орієнтованого на сільське господарство. Супутник відстежує до 1 млн км2 щодня, використовуючи 11 агроорієнтованих діапазонів. Загалом EOS SAT налічуватиме 7 невеликих оптичних супутників. З їх допомогою компанія EOS Data Analytics має намір збирати супутникові знімки, обробляти їх із залученням ШІ, а потім постачати аналітичні дані для підтримки впровадження методів сталого сільського господарства та екологічного моніторингу лісових угідь.

Планується, що EOS SAT-2 і наступні супутники вийдуть на орбіту протягом 2023-2024 років. Досягнення повного оперативного потенціалу угруповання заплановане на 2025 рік. Тоді EOS SAT охоплюватиме до 100% країн із найбільшою площею сільськогосподарських угідь та лісів, що становить 98,5% таких земель на всій планеті. Угруповання щоденно спостерігатиме за площами до 12 млн км2. Його супутникові камери створюватимуть панхроматичні та багатоспектральні зображення, використовуючи 13 діапазонів, орієнтованих на сільське господарство.

Очікується, що EOS SAT допоможе агробізнесам контролювати ріст культур і виявляти спеку, холод, нестачу води, поширення бур’янів, напади шкідників та інші проблеми, що загрожують посівам. Компанії також зможуть оптимізувати використання ресурсів на основі карт продуктивності та вегетації, наданих супутниковим угрупованням, перевіряти ефективність нових засобів захисту рослин або добрив, керувати зрошенням, оцінювати врожайність, а також позбутись зайвих перевірок полів, таким чином зменшуючи використання палива, та багато іншого.