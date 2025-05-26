Еще одна планета Солнечной системы — открыт карликовый объект со странной орбитой

Астрономы обнаружили новую крошечную планету в поясе Койпера, которая имеет необычную очень вытянутую орбиту.

Новый объект уже получил название 2017 OF201. Планета совершает оборот вокруг Солнца примерно раз в 25 тыс. лет.

Отмечается, что 2017 OF201 имеет сферическую форму и в диаметре составляет около 700 км. Астрономы обнаружили объект по результатам просмотра архивных данных телескопа Бланко в Чили и телескопа Канада-Франция-Гавайи, базирующегося на Гавайях. Ученые следили за движением объекта по данным из 19 наборов изображений, сделанных в течение 7 лет.

Расстояние 2017 OF201 от Солнца в ближайшей точке составляет 45 астрономических единиц, почти как у Плутона. При этом крошечная планета максимально удаляется от Солнца на 1600 астрономических единиц.

По расчетам астрономов, в последний раз эта планета приближалась к Солнцу в 1930 году. В этом же году был открыт Плутон. Эта вытянутая орбита свидетельствует о сложных гравитационных взаимодействиях как с Нептуном, так и с гравитационным притяжением Млечного Пути.

«Возможно, этот объект сначала был выброшен в облако Оорта, самую отдаленную область в нашей солнечной системе, где обитает множество комет, а затем отправлен обратно», — предполагает астрофизик из Института перспективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси Сихао Ченг.

Поскольку выявить объекты на таком расстоянии довольно сложно, вполне вероятно, что 2017 OF201 — не последняя крошечная планета на окраинах Солнечной системы. Кроме этого крошечная планета может помочь астрономам разобраться с существованием таинственной девятой планеты Солнечной системы. По мнению ряда ученых, гравитация девятой планеты может объяснять необычные орбиты некоторых транснептуновых объектов.

Однако по мнению других ученых, 2017 OF201 не вписывается в эту модель. Исследователи предполагают, что гравитационное притяжение Планеты 9 — если оно существует — довольно быстро выбьет 2017 OF201 из Солнечной системы.

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«2017 OF201 проводит всего 1% своего орбитального времени достаточно близко к нам, чтобы быть обнаруженной. Присутствие этого единственного объекта предполагает, что может быть около сотни других объектов с похожей орбитой и размером; они просто слишком далеко, чтобы их можно было обнаружить сейчас», — отмечает Сихао Ченг.

Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов arXiv

Источник: LiveScience