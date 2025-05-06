Астрономы, вероятно, нашли девятую планету Солнечной системы

Астрономы, вероятно, нашли нового кандидата на роль девятой планеты в Солнечной системе.

Исследуя инфракрасные карты неба, сделанные спутником NASA IRAS еще в 1983 году и японским спутником AKARI в период с 2005 по 2011 год, они обнаружили слабый источник света, который медленно движется. Ученые утверждают, что объект находится именно там, где должна была бы быть загадочная девятая планета.

За орбитой Нептуна в поясе Койпера находится большое количество малых ледяных объектов, на расстоянии около 30-55 астрономических единиц. На наличие массивного тела вдали от Солнца указывает форма орбит и распределение тел в поясе Койпера. Некоторые из этих объектов, включая крошечную планету Седна, движутся по орбитам, группирующимся в одной области пространства, тогда как остальные — находятся в другой области. По мнению астрофизика Майкла Брауна из Калифорнийского технологического института, который в 2016 году представил собственную гипотезу существования девятой планеты, поделить эти объекты на две группы мог только другой массивный объект, в десятки раз массивнее Земли. По расчетам ученых, этот объект движется по вытянутой орбите, удаляясь от Солнца на расстояние до 700 астрономических единиц.

В новом исследовании группа астрономов под руководством Терри Лонг Фана из Национального университета Цинхуа в Тайване соединила каталоги карт неба от IRAS и AKARI, содержащие около 2 млн отдельных источников света. Они рассчитали, насколько яркой должна быть планета с массой от 7 до 17 земных масс. Учитывались также удаленность этого объекта, его температура, расположение и допустимые параметры излучения в инфракрасном диапазоне.

По расчетам астрономов, загадочный объект удален от Солнца на 500-700 астрономических единиц, что означает, что один оборот по орбите будет занимать около 10 тыс. лет. Полученные астрономами данные указывают на то, что этот объект движется всего на 3 угловые минуты в год. Его видимое положение меняется на 15 угловых минут каждые полгода из-за движения Земли.

Астрономы нашли 13 пар объектов, соответствующих этим параметрам и изменению положения. Двенадцать из них оказались шумом изображения или пылевыми облаками. Однако один кандидат имел одинаковые цвета и яркость в двух наборах данных. По данным AKARI, объект движется очень медленно. Расстояние между объектами на картах IRAS от 1983 года и AKARI от 2006 года составляет 47 угловых минут. Если это один и тот же объект, его инфракрасная яркость намекает на размер, аналогичный Нептуну, и на текущее расстояние около 700 астрономических единиц.

Другие ученые скептически отнеслись к этим данным. Теперь нужно найти этот объект на основе более современных наблюдений. Только по данным IRAS и AKARI нельзя вычислить точную орбиту гипотетической планеты.

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Некоторые ученые считают, что сигнал из пары слабых точек не сохранится при более тщательном изучении и после дальнейших наблюдений. По расчетам Майкла Брауна, объект должен быть наклонен примерно на 120° от плоскости Солнечной системы, что означает, что он будет вращаться в другом направлении, чем известные человечеству планеты, располагающиеся примерно в одной плоскости.

«Это несоответствие не означает, что ее нет, но это означает, что это не Девятая планета. Я не думаю, что эта планета могла бы повлиять на Солнечную систему, которую мы, как нам кажется, наблюдаем», — отмечает Майкл Браун.

Сейчас две точки, обнаруженные IRAS и AKARI с разницей в два десятилетия, не образуют орбиту. Астрономы под руководством Терри Лонг Фана рассчитывают на проведение дальнейших исследований с помощью телескопа им. Виктора Бланко в Чили, который с помощью камеры темной энергии, способен выявлять наименее яркие объекты.

Кроме этого обсерватория Веры Рубин, которая должна начать полноценную работу в Чили в конце этого года, будет фотографировать все южное небо каждые несколько ночей и, как ожидается, обнаружит десятки тысяч новых объектов в поясе Койпера. Если там скрывается девятая планета, ежедневные наблюдения должны или зафиксировать ее или окончательно исключить.

Исследование было опубликовано на сервере препринтов Arxiv

Источник: ZMEScience