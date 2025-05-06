Астрономы, вероятно, нашли девятую планету Солнечной системы

Астрономы, вероятно, нашли нового кандидата на роль девятой планеты в Солнечной системе.
Исследуя инфракрасные карты неба, сделанные спутником NASA IRAS еще в 1983 году и японским спутником AKARI в период с 2005 по 2011 год, они обнаружили слабый источник света, который медленно движется. Ученые утверждают, что объект находится именно там, где должна была бы быть загадочная девятая планета.
За орбитой Нептуна в поясе Койпера находится большое количество малых ледяных объектов, на расстоянии около 30-55 астрономических единиц. На наличие массивного тела вдали от Солнца указывает форма орбит и распределение тел в поясе Койпера. Некоторые из этих объектов, включая крошечную планету Седна, движутся по орбитам, группирующимся в одной области пространства, тогда как остальные — находятся в другой области. По мнению астрофизика Майкла Брауна из Калифорнийского технологического института, который в 2016 году представил собственную гипотезу существования девятой планеты, поделить эти объекты на две группы мог только другой массивный объект, в десятки раз массивнее Земли. По расчетам ученых, этот объект движется по вытянутой орбите, удаляясь от Солнца на расстояние до 700 астрономических единиц.
В новом исследовании группа астрономов под руководством Терри Лонг Фана из Национального университета Цинхуа в Тайване соединила каталоги карт неба от IRAS и AKARI, содержащие около 2 млн отдельных источников света. Они рассчитали, насколько яркой должна быть планета с массой от 7 до 17 земных масс. Учитывались также удаленность этого объекта, его температура, расположение и допустимые параметры излучения в инфракрасном диапазоне.
По расчетам астрономов, загадочный объект удален от Солнца на 500-700 астрономических единиц, что означает, что один оборот по орбите будет занимать около 10 тыс. лет. Полученные астрономами данные указывают на то, что этот объект движется всего на 3 угловые минуты в год. Его видимое положение меняется на 15 угловых минут каждые полгода из-за движения Земли.
Астрономы нашли 13 пар объектов, соответствующих этим параметрам и изменению положения. Двенадцать из них оказались шумом изображения или пылевыми облаками. Однако один кандидат имел одинаковые цвета и яркость в двух наборах данных. По данным AKARI, объект движется очень медленно. Расстояние между объектами на картах IRAS от 1983 года и AKARI от 2006 года составляет 47 угловых минут. Если это один и тот же объект, его инфракрасная яркость намекает на размер, аналогичный Нептуну, и на текущее расстояние около 700 астрономических единиц.
Другие ученые скептически отнеслись к этим данным. Теперь нужно найти этот объект на основе более современных наблюдений. Только по данным IRAS и AKARI нельзя вычислить точную орбиту гипотетической планеты.
Некоторые ученые считают, что сигнал из пары слабых точек не сохранится при более тщательном изучении и после дальнейших наблюдений. По расчетам Майкла Брауна, объект должен быть наклонен примерно на 120° от плоскости Солнечной системы, что означает, что он будет вращаться в другом направлении, чем известные человечеству планеты, располагающиеся примерно в одной плоскости.
«Это несоответствие не означает, что ее нет, но это означает, что это не Девятая планета. Я не думаю, что эта планета могла бы повлиять на Солнечную систему, которую мы, как нам кажется, наблюдаем», — отмечает Майкл Браун.
Сейчас две точки, обнаруженные IRAS и AKARI с разницей в два десятилетия, не образуют орбиту. Астрономы под руководством Терри Лонг Фана рассчитывают на проведение дальнейших исследований с помощью телескопа им. Виктора Бланко в Чили, который с помощью камеры темной энергии, способен выявлять наименее яркие объекты.
Кроме этого обсерватория Веры Рубин, которая должна начать полноценную работу в Чили в конце этого года, будет фотографировать все южное небо каждые несколько ночей и, как ожидается, обнаружит десятки тысяч новых объектов в поясе Койпера. Если там скрывается девятая планета, ежедневные наблюдения должны или зафиксировать ее или окончательно исключить.
Новая экзопланета настолько легкая, что астрономы не знают, из чего она состоит
Исследование было опубликовано на сервере препринтов Arxiv
Источник: ZMEScience
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