«Еще пять минут»: откладывание будильника разрушает сон и отдых

Исследователи из Массачусетской больницы Бригама в США проанализировали, как игнорирование сигналов будильника утром влияет на сон.

Отмечается, что в новом исследовании ученые проанализировали данные о сне более 21 тыс. человек с помощью приложения Sleep Cycle, которое отслеживает распространенные ночные привычки людей. Из 3 млн проанализированных сеансов сна повтор сигнала будильника утром использовали 56% участников.

В среднем люди находились в кровати еще около 11 минут после первого сигнала будильника. Почти половина участников спали более 80% утра, причем эти любители поспать тратили около 20 минут каждое утро на повторные сигналы будильника.

«Многие из нас включают будильник с повтором сигнала утром в надежде «еще немного поспать», но этому широко распространенному явлению уделяется мало внимания в исследованиях сна. В глобальной выборке мы обнаружили, что более половины сеансов сна заканчиваются повтором будильника, и пользователи тратят в среднем 11 минут между повторами будильника каждое утро перед пробуждением», — отмечает ведущий автор исследования, доктор философии из отделения медицины сна и циркадных расстройств Ребекка Роббинс.

При этом повторные сигналы будильника использовали значительно реже люди, которые привыкли спать около 5 часов или меньше. Любители настойчивых повторных сигналов будильника тратили в среднем 20 минут на окончательное пробуждение. Активные пользователи функции повтора будильника также демонстрировали более нестабильный график сна, чем другие категории пользователей. Больше всего повторные сигналы будильника используют жители в США, Швеции и Германии, меньше всего — в Японии и Австралии.

«К сожалению, повторные сигналы будильника нарушают некоторые из важнейших стадий сна. Часы непосредственно перед пробуждением богаты на быстрый сон с движениями глаз. Повтор будильника прерывает эти критические стадии сна и, как правило, предлагает вам только легкий сон между повторами будильника. Лучший подход к оптимизации вашего сна и производительности на следующий день — установить будильник на самое позднее время, а затем взять на себя обязательство встать с постели, когда сработает первый будильник», — советует Ребекка Роббинс.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Nature

Источник: SciTechDaily