Платформа YouTube готовит масштабное обновление инструментов «Цифрового благополучия». Компания начала тестирование функции, которая позволяет пользователям устанавливать лимит на просмотр коротких видео Shorts в «ноль минут», что фактически означает полное отключение ленты.





Новая опция направлена на борьбу с бесконтрольным потреблением контента известным как «думскроллинг». Когда лимит установлен на ноль, вкладка Shorts и все соответствующие блоки на главной странице приложения становятся недоступными или скрываются по специальному предупреждению.

В Google отмечают, что это решение стало ответом на запрос аудитории, которая стремится лучше контролировать свое время. Многие пользователи жаловались, что алгоритмы Shorts слишком сильно затягивают, отвлекая от работы или просмотра длинных образовательных роликов.

В отличие от обычных напоминаний о необходимости сделать перерыв, режим «ноль минут» действует более строго. Чтобы вернуть доступ к ленте, пользователю придется зайти в глубокие настройки аккаунта, что создает дополнительный барьер для импульсивного просмотра.





Кроме блокировки самой ленты, функция позволяет отключить все уведомления, связанные с форматом Shorts. Это должно помочь создателям контента и профессионалам сосредоточиться на основной деятельности, не отвлекаясь на короткие развлекательные видео.

Эксперты по интерфейсам считают этот шаг нетипичным для современной индустрии, где сервисы обычно борются за каждую секунду внимания. Однако такой подход может укрепить репутацию YouTube как ответственной платформы, которая заботится о ментальном здоровье своих клиентов.

Функция пока разворачивается среди ограниченного количества пользователей в рамках бета-тестирования. Ожидается, что возможность «обнулить» Shorts появится в стабильных версиях приложения для iOS и Android уже в ближайшие месяцы.

Пользователи, которые уже опробовали нововведение, отмечают положительное влияние на производительность. Возможность «очистить» интерфейс от быстрого дофаминового контента позволяет лучше фокусироваться на целевых поисковых запросах и длительных видео.

Источник: The Verge