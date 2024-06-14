Если что, едет «Катерина» — в Украине запустили приложение для защиты женщин от «болванов»

Программа с красивым названием «Катерина» создана, как возможность вызвать мобильную группу реагирования в опасных ситуациях

«Нам осточертели болваны, которые не способны сдерживаться, агрессируют или распускают руки. Поэтому мы создали «Катерину». Это подписка на приложение, которое по нажатию кнопки вызывает одну из 1500 групп мобильного реагирования, когда ты чувствуешь опасность. «Катерина» всегда на твоей стороне. Мы обеспечим тебе физическую защиту или отвезем в безопасное место», — отмечается на официальном сайте.

Что за сервис?

«Катерина» — это сервис, который работает на базе службы охраны «Явір-2000» (фирмы, которая в течение 30 лет работает с сигнализациями и системами видеонаблюдения, охраняет стационарные объекты, сопровождает грузы, предоставляет услуги инкассации и т.д.).

Специалисты, которые будут входить в состав мобильных групп, имеют навыки физического вмешательства, психологическую подготовку, быстрые машины, экипировку — и, при необходимости, могут применить газовый баллончик, резиновую дубинку, травматическое оружие или просто отвезти в безопасное место.

Как и где работает?

«Катерина» работает почти во всех областях страны (кроме Луганской, Донецкой, Херсонской областей и временно оккупированного Крыма), однако больше всего дежурных групп (282) работает на Киевщине.

При необходимости через приложение «Катерина» также можно вызвать охранника для сопровождения ребенка, или специалиста, который окажет первую помощь пожилым людям.

Стоимость

Сейчас в приложении доступны три тарифных плана:

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«Коліжанка» — один вызов, 199 гривен в месяц

«Кума» — три вызова, 299 гривен в месяц

«Сестра» — десять вызовов, 799 гривен в месяц

За дополнительную плату (50 грн в месяц за каждое устройство) можно добавить к своей подписке ребенка или пожилых родственников. В случае, если все вызовы по тарифу использованы, можно заказать дополнительный выезд — однако он обойдется в 350 гривен.

«Надеемся, что наш сервис поможет ускорить тенденцию к созданию безопасных условий для людей, независимо от времени суток, района и внешнего вида. Очевидно, что нашими услугами может воспользоваться любой, не только женщины. От рук агресоров может пострадать каждый, поэтому «Катерина» от них и защищает», — рассказал соучредитель «Катерины» Александр Николюк.

Приложение «Катерина» доступно по ссылкам — для iOS и Android.

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